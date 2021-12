Rosalía da un adelanto de su nuevo sencillo

A través de TikTok compartió este adelanto usando un casco de orejas y mostrando una motocicleta se puede escuchar “Saoko papi, Saoko”.

Adelanto oficial de 'SAOKO', el próximo single del tercer álbum 'MOTOMAMI' de Rosalía vía TikTok. pic.twitter.com/4oZNjNjlXQ — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfoES) December 29, 2021

También se apreciaron imágenes de ella y su pareja, el cantante