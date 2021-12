Andrea Legarreta confiesa por qué se quitó los implantes

La conductora de “Hoy” se sinceró durante el programa sobre sus motivos para retirar sus implantes de senos.

Luego de presentar la noticia de que la actriz Michelle Renaud se retiró los implantes por cuestiones de salud, la conductora habló de sus propios motivos:

“Pues es que sí, lo que te guste y lo que no te guste. Yo no les había dicho pero también me las quité. Me quité los implantes, no lo había comentado”. confesó Legarreta.

Habló sobre las posibles complicaciones que puede tener el ponerlos como la “breast implan illnes” que puede ocurrir cuando el cuerpo de una mujer rechaza los implantes o de la generación de enfermedades autoinmunes.

También tranquilizó a la audiencia al decir que no a todas les ocurre y habló de su experiencia: “Yo por ejemplo dije: a esta edad, ya después al rato cuando tenga no sé cuántos voy a andar aquí con los plásticos ahí y la verdad es que yo lo decidí”.

Destacó que la decisión no se debió a problemas de salud, sino para sentirse bien consigo misma y con su cuerpo.