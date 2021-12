María Antonieta de las Nieves 'La Chilindrina' tiene COVID-19

A través de un comunicado en sus redes sociales, María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina”, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19.

“A pesar de todos los cuidados que siempre tuve para no contraer COVID-19 he salido positiva al hacerme la prueba. Me siento muy bien, me encuentro en casa, muy tranquila y voy mejorando día a día”, detalla.

La actriz famosa por su personaje en la serie de El Chavo del Ocho, mencionó además que el COVID solo le ha provocado resfriado común, “nada de gravedad”.

También, aprovechó su mensaje para desearle a sus seguidores un feliz año 2022.