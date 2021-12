Termina el año 2021 sin deudas

Es la recta final del 2021 los gastos aún no terminan, tras las fiestas decembrinas aún falta la cena de Año Nuevo, por lo que la mayoría trata de estirar el aguinaldo y los ahorros lo más que se pueda.

Se trata de la temporada en la que muchas familias realizan más gastos, en parte, al mayor flujo de dinero que reciben por prestaciones, muchas veces con el error de que las compras sean mayores a sus ingresos o presupuestos, lo que hace que terminen endeudados.

Este es un buen momento para hacer una recapitulación sobre el manejo de las finanzas, en cuanto a lo que se tiene y lo que viene en cuanto a gastos, por lo que es importante prepararse con anticipación para cubrir los gastos de esta temporada.

En este sentido, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) tiene algunos consejos inteligentes para lograrlo. Comienza armando tu presupuesto, recuerda que planificar tus gastos no significa que debas restringirte en exceso, al contrario, este ejercicio te permitirá compartir tus ingresos con tu familia y seres queridos, teniendo en claro cuáles son tus límites para evitar caer en compras por impulso. Lo primero que debes hacer es evaluar la situación en la que se encuentra tu bolsillo, esto te ayudará a visualizar el monto disponible que tienes para realizar tus compras. Posteriormente tendrás que calcular la suma total de lo que vas a gastar y dividirlo de acuerdo al orden de importancia, es decir, una cantidad determinada para el menú de las cenas, los regalos, viajes, fiestas, entre otros. Es muy importante que respetes los montos asignados para cada cosa, para evitar comprometer dinero que no tienes.

Procura cerrar el año sin deudas. Antes de pensar en todas las ofertas de temporada, a meses sin intereses, debes proponerte terminar con tus deudas y no contraer nuevos compromisos. Para ello te recomendamos enlistar todas tus deudas, desde las menores hasta las más grandes y utilizar ese dinero extra que recibirás para tratar de saldarlas y así comenzar un nuevo año sin preocupaciones. También debes tener en mente que los costos de la cena no debes de pagarlos con la tarjeta, no es bueno que lo que comerás en una noche lo termines pagando en seis o más meses después.

Siempre cuenta con un fondo para emergencias, que cuente con al menos tres veces lo que ganas actualmente o el presupuesto que necesitarías para vivir de 3 a 6 meses, y que abras una cuenta de depósito básica en el banco (que no cobre comisiones) y que sea exclusiva para este fondo, así evitarás la tentación de gastarlo para otros fines y podrás retirarlo cuando sea necesario.

No des el tarjetazo navideño. Si deseas empezar enero sin preocupaciones, no hay nada mejor que evitar endeudar a meses sin intereses tus tarjetas de crédito. En esta época comprométete a usar tu plástico de forma responsable y no dejarte enamorar por todas las ofertas que veas.