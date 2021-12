Ejidatarios esperan encuentro con encargado de Agua Saludable

Integrantes de Riego 03 Jerusalén-San Jacinto están a la espera de un encuentro con el senador con licencia y responsable del proyecto Agua Saludable para La Laguna, Gabriel García Hernández, para analizar los pendientes que aún se tienen y los cuales no se han plasmado en un documento para su ejecución, como lo es la tecnificación entre otros puntos.

Margarito Favela González, tesorero del Módulo, detalló que entre los pendientes está también el equipamiento de tractores con rayos láser, así como el cuchareo (desazolve) de las tres norias del ejido Los Ángeles.

El tesorero del Módulo de Riego 03 rechazó que debido a estos pendientes el proyecto quede "atorado" para su desarrollo, aunque reconoció que es un pendiente menor, pero de vital importancia.

Y mencionó que ellos como Módulo de Riego no han firmado el llamado "acuerdo de voluntades" que firmaron seis ejidos que se mantenían en contra del Proyecto de Agua Saludable.

"El módulo de riego no ha firmado, nosotros no, tenemos a 12 ejidos firmados donde le dan toda la confianza a la administración del módulo de riego, para que si cumple con el pliego petitorio que inicialmente les hicimos, nosotros le demos para adelante y si no, nos volvemos a reunir con los delegados del módulo de riego y decirles que no están en condiciones de cumplir para no firmar absolutamente nada", explicó Favela.

Insistió al decir que "firmaron los que de alguna manera estaban inconformes con el punto de extracción (del Proyecto de Agua Saludable), nada más falta que firmemos ese documento".

Es por ello que dijo que están a la espera de un encuentro con el senador con licencia, a fin de que quede plasmado en un documento el compromiso de que se cumplirá con los pendientes establecidos en un pliego petitorio. "Que quede plasmado, si no es en documento, no vamos a estar de acuerdo", recalcó.