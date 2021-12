Santos Laguna termina segunda fase de la pretemporada

Con la consigna de lograr desarrollar la filosofía de juego de su nuevo entrenador, los Guerreros del Santos Laguna continúan con su segunda fase de pretemporada, la cual tiene como sede la ciudad de Querétaro, donde ayer vivieron su tercera jornada de entrenamiento.

HOY, ANTE SAN LUIS

En su tercer día de actividad en la colonial ciudad del centro del país, los Guerreros realizaron una sesión matutina de entrenamiento enfocada en circuitos de activación y recuperación, juego de toques, dinámicas de bloque y por banda en la última zona. Para esta mañana, los albiverdes tienen programado su cuarto y penúltimo ensayo futbolístico, tendrán como rival al Atlético de San Luis en partido que comenzará a las 9:00 horas y en el que Pedro Caixinha tendrá oportunidad de seguir evaluando el rendimiento en cancha de cada uno de sus futbolistas en un choque que será dividido en dos tiempos de 60 minutos de duración, cada uno de ellos.

Tras el duelo ante los potosinos, el plantel lagunero viajará de regreso a casa, donde mañana sostendrá su último entrenamiento del año, pues harán una pausa para disfrutar en familia y con descanso, la fiesta del Año Nuevo. Para el domingo 2 de enero de 2022, Santos tiene programado un partido interescuadras en la cancha 5 del Territorio Santos Modelo, el cual comenzará a las 11:00 horas y al que tendrán acceso algunos propietarios de los abonos llamados "Guerrero Total", en el único encuentro del equipo con sus aficionados, durante la pretemporada.

CON GRAN ÁNIMO

Los Guerreros están cada vez más cerca de adaptarse completamente a la idea y estilo de juego del timonel portugués Pedro Caixinha, así lo mencionó el defensor central Hugo Rodríguez, quien de la misma forma, en entrevista difundida por el club, comentó que el equipo santista llegará en un alto nivel competitivo al partido frente a Tigres, en la jornada 1 del torneo Clausura 2022. Previo al último compromiso de preparación frente al Atlético de San Luis en las instalaciones de La Loma, Hugo Rodríguez habló en el aspecto individual, asegurando que el tener minutos frente a los potosinos servirá en el tema anímico para el arranque del certamen.

"La verdad es que la pretemporada ha sido muy buena. Tenemos el trabajo muy específico en cuanto a la parte física, y también hemos tenido muchos partidos, que la verdad, esa es la mejor forma de tomar ritmo, que es lo que se ha priorizado. Hoy buscaremos estar a tope, afinar los últimos detalles, encontrar el 100 por ciento de nuestro equipo, tener la idea de Pedro Caixinha al máximo y enfrentar la primera jornada de la mejor manera", adelantó.

Luego de tener la oportunidad de jugar ante los Gallos el pasado lunes, el que es considerado uno de los capitanes santistas, declaró: "anímicamente me ayudó mucho jugar frente a Querétaro. Ahora voy a tomar más confianza jugando frente a Atlético de San Luis, así que no habrá pretextos y buscaré llegar con todo para la primera jornada. Llegaremos al cien por ciento, por eso hemos tenido varios partidos amistosos, para no tener pretextos con respecto a la idea de juego de Pedro".

Referente a sus propósitos para el año 2022, Hugo Isaac fue claro y contundente: "quedar campeones es lo que tengo en la mente. También que haya mucha salud y que nos vaya a bien a todos", sentenció el jaliciense que vivirá su séptimo torneo de la Liga MX, defendiendo la camiseta de Santos Laguna.

120 MINUTOS jugarán hoy los Guerreros ante el Atlético de San Luis en su amistoso.