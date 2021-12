Cañón de Fernández sin ley, entran los 'racers'

lino

Hoy, 5:14 am

publicado por: Lino Soria

decomisen esas maquinitas a esos payasos, solo causan destrozos, contaminación auditiva, dañan la flora y la fauna etc etc . no traen placas y circulan en la ciudad a gran velocidad , ruidosamente , con luces deslumbrantes, violando las reglas de tránsito y hasta ebrios y escandalosos

