1865: Nacimiento de Rudyard Kipling, aclamado escritor y poeta británico

Rudyard Kipling nació en Bombay, India, hace 156 años, en el seno de una familia de origen inglés, liderada por el pintor John Lockwood Kipling, quien fue superintendente del Museo de Lahore.

De acuerdo con los datos biográficos del escritor publicados en el portal biografiasyvidas, a los seis años el pequeño Rudyard fue enviado a Inglaterra, donde estudió en el United Services College de Westward Ho, en Devonshire, ambiente que posteriormente retrató en su novela Stalky C.

Años más tarde, en 1882, regresó a su país de origen, donde fue subdirector de The Lahore Civil and Military Gazette, y después entre 1887 y 1889 en The Pioneer.

Mientras que su carrera como escritor comenzó en 1866 con el lanzamiento de su libro Departmental Ditties, integrado por una colección de versos, a la que le siguieron: Cuentos simples de las colinas, Tres soldados, Bajo los cedros deodaras, El rickshaw fantasma, La historia de los Gadsby, En blanco y negro y El pequeño Guillermo Winkie, todos estos creados entre 1887 y 1889.

La crítica pronto descubrió que los relatos de Kipling se distinguían por estar situados en el ambiente de la vida en India y ser dueños de un lenguaje directo y vigoroso que recordaba la jerga militar.

Tras emprender una largo viaje por Japón y Estados Unidos publicó The Pioneer y más tarde dos volúmenes de De mar a mar (1889).

En The Macmillan's Magazine dio a conocer una serie de narraciones indias, las cuales en 1891 reunió en Peripecias de la vida, obra a la que le siguió La luz que se apaga, que le valió reconocimiento de la critica, y Canciones de cuartel (1892) en la que presentó una colección de baladas.

En el ámbito personal, el ya destacado narrador contrajo matrimonio con la neoyorquina Caroline Starr Balestier, con quien se estableció en Battleboro, Vermont, donde creó varias de sus obras, en las que se reveló el influjo americano, tales como: Invenciones varias (1893), El libro de la jungla (1894) y El segundo libro de la jungla (1895).

En 1896 regresó a Inglaterra y se estableció en una localidad de Surrey, donde permaneció el resto de su vida.

Luego de su famosa obra El libro de la selva, Kipling publicó Precisamente así. Historias para niños (1902) y las delicadas leyendas, llenas de lirismo sutil, reunidas en Puck (1906) y Recompensas y hadas (1910).

En 1907 fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura, que de acuerdo con la Academia sueca se le entregó "teniendo en cuenta la capacidad de observación, originalidad de la imaginación, la virilidad de ideas y talento notable para la narración que caracterizan las creaciones de este autor de fama mundial", señala la biografía del escritor publicada en nobelprize.org.

Sus últimas obras son colecciones de relatos y diversos textos referentes a la primera Guerra Mundial, entre los que se pueden mencionar Debits and Credit (1926) y Limite and Renewals (1932).

El 18 de enero de 1936, a los 71 años, el emblemático narrador de cuentos infantiles murió a causa de una hemorragia interna. No obstante, dejó un amplio legado, integrado por 250 historias cortas y 800 páginas de versos.