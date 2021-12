Katy Perry y Alesso estrenan When I’m Gone

Katy Perry vuelve a brillar en la música y esta vez de la mano de Alesso.

Hoy, ambos artistas lanzaron a todas las plataformas el sencillo When I’m Gone, el cual está causando sensación entre sus seguidores.

Se trata de la primera colaboración entre el icónico productor nominado al Grammy y la superestrella pop, creadora de éxitos multiplatino.

"Estoy tan emocionado de que When I'm Gone finalmente esté disponible. Hemos esperado todo el año para compartirlo con todos ustedes. Es un honor para mí colaborar con Katy en una canción dance increíble y con ESPN para convertirnos en los primeros artistas en estrenar nuestro video musical en el medio tiempo del Campeonato Nacional de Fútbol Americano Universitario. Me encantó trabajar con ella y creo que esta canción y video salieron súper especiales", dijo Alesso en un comunicado de Universal Music.

“Cuando se trata de mis videos musicales, todos sabemos que me gusta desafiar los límites y a mí misma, y crear oportunidades únicas para que mis fans los vean. ESPN y especialmente College GameDay ocupan un lugar especial en mi corazón, por lo que asociarme con Alesso para convertirnos en los primeros artistas en debutar un video musical global dentro de un evento en vivo en ESPN fue una combinación perfecta y natural", añadió Katy Perry en la misiva.

En los primeros segundos de When I'm Gone, Alesso y Katy demuestran ser una pareja hecha en el paraíso del dance. Esta rola es un himno dramático basado en ritmos palpitantes y poderosas melodías de piano, destaca la radiante presencia vocal de Katy mientras ofrece una feroz advertencia a quien la dejó atrás.

El lunes 10 de enero, el video musical oficial de When I'm Gone recibirá un estreno mundial cuando ESPN lo transmita en el medio tiempo del Campeonato Nacional de Fútbol Universitario.