Alfredo Adame no cree en el amor y tiene requisitos para futura pareja

El actor, Alfredo Adame, dio de que hablar en 2021 por sus declaraciones contra otros famosos como Laura Bozzo y su incursión en la política.

En entrevista para el programa Ventaneando, Alfredo volvió a generar polémica tras decir que no cree en el perdón ni en el amor, sin embargo, no descarta tener pareja.

"Yo creo en la maldad, creo en los bajos escrúpulos, creo en la falta de valores y creo en la falta de principios. Por andar de estú… creyendo en el amor y en el perdón, cincuenta y tantos años de mi vida, me hicieron lo que me hicieron. Me vieron la cara como me la vieron, me robaron y me usaron. Yo en esas cosas no creo, ni en el perdón ni en nada”, dijo Adame.

El actor de telenovelas como De frente al sol mencionó que pese a su rechazo el amor, sí desea tener una mujer a su lado aunque aclaró deberá tener varios requisitos.

“El amor en cualquier momento podría llegar, nada más que llegue en una mujer decente, educada, con valores, con principios, con escrúpulos y no la clase de suripantas que me han llegado en la vida”, expresó.

Alfredo Adame informó que tiene varios proyectos en 2022. No dijo, por ahora, de qué se trataban.