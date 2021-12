Cintas arrasan la taquilla mundial en 2021

La pandemia sigue causando estragos a nivel mundial, y la llegada de la variante Ómicron ha generado incertidumbre, sin embargo, los cines han logrado recuperarse paulatinamente, sobre todo con la llegada a las salas de Spider-Man: No Way Home.

La película demostró que el vecino amigable, "Peter Parker", sigue siendo muy querido por el mundo entero, tan es así que a la fecha ha recaudado más de mil millones de dólares y se hizo con tan solo 200 mdd.

Sin tiempo para morir, la última película de Daniel Craig en el papel de James Bond tuvo un excelente desempeño en la taqulla local, nacional e internacional al recaudar más de 774 millones de dólares.

En la trama, "Bond" ha dejado el servicio secreto y está disfrutando de una vida tranquila en Jamaica, pero su calma no dura mucho tiempo.

Su amigo de la CIA, "Felix Leiter", aparece para pedirle ayuda.

No hay duda que muchas franquicias siguen siendo costeables, como el caso de Fast and Furious.

La novena entrega de la saga protagonizada por Vin Diesel, Vinnie Bennett y Michelle Rodriguez obtuvo 726.2 millones de dolares; sin duda, una jugosa cantidad.

La secuela de Venom, Let There Be Carnage, se realizó con 100 millones de dólares y recabó cerca de 501 mdd. Sin duda, el personaje tuvo mucho que celebrar.

En el largometraje, "Eddie Brock" (Tom Hardy) y su simbionte "Venom" todavía están intentando descubrir cómo vivir juntos,cuando un preso que está en el corredor de la muerte (Woody Harrelson) se infecta con un simbionte propio.

Godzilla vs. Kong, estrenada en marzo de 2021, es una de las pel´ículas más taquilleras del año y la que propició que muchas personas volvieran a los complejos cinematográficos.

El largometraje en el que se enfrentan estos grandes monstuos y que cuenta con las actuaciones de los mexicanos Demian Bichir y Eiza González generó 467.8 millones de dólares.

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos también logró un gran desempeño durante su paso por las salas de todo el planeta.

La película de Marvel se alzó con una recaudación de 432.2 millones de dólares.

En esta cinta dirigida por Destin Daniel Cretton, Shang-Chi se enfrenta al pasado que creía haber dejado atrás cuando se ve envuelto en la red de la misteriosa organización de los Diez Anillos, lo que lo lleva a descubrir grandes poderes.

Pese a que la critica reprobó Eternals, la película obtuvo buenas ganancias aunque no como Marvel y Disney hubiesen querido.

400.7 millones de dólares fue la cantidad que consiguió la cinta protagonizada por Angelina Jolie y Salma Hayek.

Esta película muestra cómo hace millones de años, los seres cósmicos conocidos como los Celestiales comenzaron a experimentar genéticamente con los humanos.

Su intención era crear individuos superpoderosos que hicieran únicamente el bien, pero algo salió mal y aparecieron los Desviantes, destruyendo y creando el caos a su paso.

Ambas razas se han enfrentado en una eterna lucha de poder a lo largo de la historia. En medio de esta guerra, Ikaris y Sersi tratarán de vivir su propia historia de amor.

Dune es otro largometraje que dio gratas satisfacciones a la productora Warner ya que ésta se echó al bolsillo la cantidad de casi 395 millones de dólares.

La película se desarrolla en Arrakis, el planeta del desierto, feudo de la familia Harkonnen desde hace generaciones, queda en manos de la Casa de los Atreides después de que el emperador ceda a ésta la explotación de las reservas de especia, una de las materias primas más valiosas de la galaxia y también una droga capaz de amplificar la conciencia y extender la vida.