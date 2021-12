Bromas, sin relación a fiesta litúrgica:Vicario

Aunque la sociedad identifica el Día de los Inocentes por las bromas que se realizan, su origen no tiene ninguna ralación, sino que recuerda la matanza de niños de dos años de edad nacidos en Belén, ordenada por el rey Herodes para deshacerse de Jesús.

Julio Carrillo Gaucín, Vicario General de la Diócesis de Gómez Palacio, detalló que se trata de una fiesta litúrgica, que recuerda a los niños que murieron de forma inocentes en tiempos de Cristo.

"Recordemos que cuando Jesús nace y los reyes van a adorarle, se da cuenta el rey Herodes que van a visitar a un personaje para ellos fuera de lo normal. Herodes se interesa y les dice que le informen quién es el Niño, porque él también quiere ir a adorarlo. Cuando los magos regresan, ya no vuelven con Herodes, entonces este se enoja, Herodes es la expresión de una persona sumamente insegura, es rey pero tiene miedo a un Niño porque le dicen que ha nacido el Rey de los Judíos".

Entonces para deshacerse del Niño Jesús, "manda matar a todos los niños que están en dos años para eliminar en su momento a Jesús", detalló.

Con esta celebración, según explicó, se pretende evitar que ya no haya más Herodes. "Yo creo que esta fiesta nos llama a eso, a los que no se pueden defender, a los no nacidos concebidos no nacidos, y evitar que haya más Herodes que maten a los inocentes", recalcó el Vicario General.

Ante lo sucedido, Carrillo considera que las bromas que se hacen en este 28 de diciembre, no le "hacen justicia" al hecho que sufrieron los pequeños de aquellos años.