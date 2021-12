'Lo primero que haré será poner orden', afirma Román Cepeda

A unos días de tomar protesta como nuevo alcalde de Torreón, Román está al 100. "Han sido seis meses dos semanas de intenso trabajo, estoy tranquilo, pero nervioso, quiero que todo salga bien desde el primer día", señala el alcalde electo de Torreón.

"Uno, dos, tres, cuatro", se escuchó una voz fuerte y contundente cuando se probaba el micrófono de la entrevista; era Román Alberto Cepeda, como si estuviera marcando el paso de los que serán sus 100 días de Gobierno. Sin revelar aún la conformación del equipo de trabajo, señaló que su gabinete estará integrado con los mejores hombres y mujeres. "Me gusta el futbol americano, es un deporte que da mucha disciplina y me apasionan los caballos", comenta el alcalde electo.

Amable, recibió en su oficina a esta casa editora y esto fue lo que respondió:

-¿Cómo se encuentra actualmente?

Cori, muy bien. Primero, muchas gracias por esta entrevista. Muy bien. Tranquilo. Evidentemente con el nerviosismo de que todo salga bien y es el inicio de una nueva etapa y siempre hay que estar muy atentos, comprometidos y con mucho compromiso de salir adelante.

-¿Qué es lo primero que hará al llegar el edificio de la Plaza Mayor?

Trabajar. Orden. Hay una parte que es importante y no la puedo dejar de mencionar, que fue la estrategia que planteamos y que seguimos en la campaña, que tiene que ver con la oferta política y se va a convertir a partir del día uno justamente en un plan municipal de desarrollo. Inicia ese planteamiento con una agenda que va desde el primer día desde la toma de protesta y justamente lo que tiene que ver con el primer día, la primera semana y el primer mes de gobierno.

-¿Cuál será la prioridad para usted?

Sabes que la pregunta es importante. Primero tenemos que priorizar cosas y tener un orden en todo. El primer eje tiene que ver con mi oferta política, tiene que ver con seguridad y orden, empleo y atracción de inversiones, atender los servicios encabezados por el agua entre otras cosas, como se mencionaba, y tiene que ver con imagen urbana, embellecimiento de la ciudad, deportes, salud, entre otros temas que no son de mennor importancia. Tenemos una estrategia para cada uno de ellos, pero sobre todo hay algo que es importante, estamos priorizando lo que hoy necesita Torreón y en función de esto va la oferta política en el primer eje. En el segundo eje y en los cinco ejes los acompañamos con foros temáticos durante todo el periodo de la campaña y continuamos trabajando con ello hasta antes del día 24 y esto nos permitió tener claridad del rumbo que debemos tomar, la meta, pero algo que es bien importante es que el inicio será clave. Tenemos un tiempo para hacer las cosas y esto nos va planteando con qué empezamos y con qué continuamos, en orden cronológico, pero vamos con mucha precisión, trazando una ruta desde el día uno.

-¿Hay una meta a corto plazo?

Hay una meta a corto plazo que son los 100 días, pero también por supuesto las primeras dos semanas tenemos un planteamiento, desde el día uno. El primer mes, los primeros dos meses, los primeros 100 días y así tenemos una agenda institucional. Hay más de 1,600 compromisos que cumplir y esto significa reto. Y el reto es que lo vayamos cumpliendo y lo vayamos haciendo de manera muy precisa, con un gran compromiso, como lo hicimos en campaña. Hoy se cierra esa etapa, Cori, y es importante: se cerró el día 6, pero hoy seguimos con el compromiso de cumplirle a la ciudadanía. Hoy como alcalde electo estamos haciendo la meta a la que queremos llegar, la ruta que tenemos que trazar y con quién la queremos transitar y esa es la parte que hoy le digo a la ciudadanía que hemos dedicado estos seis meses dos semanas, a tratar de ver con quién nos vamos a ver y lo que vamos a acompañar en esta gran tarea y nos ocupa todo el tiempo. Y les digo, va con todo. Va con mucha claridad y precisión y una ruta muy clara.

- El tema de las inversiones no le compete solamente al Municipio, pero también el Municipio tiene un papel fundamental. ¿Hay algún proyecto en específico?

Por supuesto, esto va en el segundo eje en la propuesta de gobierno y de vital importancia, que es el empleo a través de la atracción de inversiones, es fundamental. Haciendo como yo lo he dicho en todo momento, como secretario de Trabajo, y lo dije en distintos momentos a cualquier orden de gobierno, que es generar credibilidad, confianza y condiciones para que la atracción de inversiones se cristalice con una alianza y una comunicación permanente con el sector empresarial y poniendo a Torreón, que es la parte de la tarea que nos corresponde, junto con quienes generan riqueza y empleo. Vamos a poner a Torreón en los ojos de México y el mundo.

Tenemos que hacer un trabajo y un esfuerzo adicional al que estábamos haciendo; pero tenemos un gran aliado, que se llama Miguel Ángel Riquelme, que es el gobernador del Estado, y tenemos un gran aliado y por supuesto que haremos una sinergia y habremos de tender puentes con todos los órdenes de Gobierno. Sin duda es el segundo eje de mi Gobierno, que es atracción de inversiones y lo vamos a hacer. Ya tenemos una ruta, parte de estos seis meses dos semanas hemos construido esa alianza con personas que nos pueden ayudar a hacer esa tarea que hicimos en campaña y la hemos de cumplir este primero de enero.

- Algo en lo que los ciudadanos a lo mejor no piensan y es lo que mantiene ocupado a los ediles son las finanzas públicas. ¿Tienen ya alguna estrategia?

Indiscutible, y es priorizar el gasto. Esto es fundamental, saber en qué lo vamos a gastar, como cualquier otro orden de Gobierno, tiene que darse la inversión para que Torreón se siga moviendo, pero que la inversión se dé con tiros de precisión. Además de un Torreón con orden y buena imagen, se tiene que dar la inversión pública y coordinar esfuerzos con la iniciativa privada para que todo lo que se haga en materia financiera vaya encaminado a crecimiento, a infraestructura de carácter turístico, y que tengamos un mayor turismo. Desde luego se tiene que privilegiar el deporte, la salud y la sana convivencia de Torreón. Vamos en un equilibrio justo con las finanzas y ya tuvimos una planeación, tuvimos la oportunidad de ver el presupuesto de egresos y tengan la seguridad de que afinaremos los detalles para iniciar un 2022 muy claro en términos financieros.

-Y en términos de seguridad... Digamos que es una parte fundamental.

Yo hice una oferta política, con una policía dividida con un solo mando, pero organizada, ordenada, comprometida y preparada. Dividida, ¿en qué sentido?, en grupos especiales, policía de proximidad, turística, de protección a la familia y a la mujer, policía que proteja al medio ambiente y con estos nos estamos alistando, con toda esta estructura. Aprovechar los elementos, una capacitación para los elementos, mayor preparación permanente. También, observa lo que es perfectible, cómo podemos mejorar cada día las cosas, una parte fundamental para el desarrollo de cualquier municipio; si no hay seguridad, se complica todo. Entonces para mí, para Román, me queda muy claro que la seguridad es el eje fundamental. Vamos a tomar algunas acciones en los primeros días de gobierno.

-Al Agente 007 de El Siglo de Torreón lo tiene con gran incertidumbre…

Salúdemelo mucho por favor.

-Lo tiene con gran incertidumbre por su gabinete, el equipo que lo va a acompañar. Yo creo que ya nos tenemos que esperar hasta el primero de enero, ¿o nos podría adelantar algo?

Mira, ya se han dado algunos nombres que han salido a la luz pública y en verdad creo que tiene razón, pero yo he tratado de hacerlo como Torreón se merece; los medios de comunicación y toda la ciudadanía merece que se haga una presentación oficial. Estamos todavía terminando, todavía incluso no se completa el equipo. Tenemos los mandos que tienen que estar en el momento que lleguemos, pero es importante que se haga esto con mucha precisión. Se ha dado el tiempo para hacerlo, sí, pero Torreón es un municipio de casi 800 mil habitantes y creo que eso amerita que tengamos a los mejores elementos y que se den a conocer igual. Justamente con eso haremos una presentación oficial con un currículum cada uno y me acompañará en ese momento. Incluso, tú lo sabes, hay algunos que tienen que ser nombrados por el cabildo y eso hay que esperar a que esté el cabildo. De mi parte, sería irresponsable tratar de nombrar algo que el cabildo no tiene que hacer. Vamos a esperar a ese momento y tengan la certeza de que el primer día que podamos, haremos un evento para dar a conocer a quienes nos acompañarán en el Gobierno y la propuesta incluso de la convocatoria del contralor.

-Torreón le da la bienvenida nuevamente a la alternancia y traemos algunas preguntas un poco más relajadas, de bote pronto, si me permite hacerlas...

Claro.

-Roma.

Todos los caminos llevan a Roma y llegan a Torreón.

-Noas.

Una planta que identifica a Torreón.

-Carranza.

Ícono de la revolución, coahuilense, distinguido.

-Gubernatura.

Miguel Ángel Riquelme Solís.

-Cepeda.

Mi apellido y un compromiso.

-Zermeño.

Exalcalde.

-Andrés.

Un nombre común.

-Miguel.

Mi gran amigo.

-Familia.

Fuente de inspiración.

-Caballos.

Mi pasión.

-Torreón.

Mi gran reto.

-La Laguna.

Región donde nací.