IMSS exhorta a personas que se contagiaron de COVID a reforzar medidas

Las personas que ya se contagiaron del virus SARS-CoV-2 tienen mayor probabilidad de presentar secuelas o recaídas, por lo que deben seguir las recomendaciones del personal de salud y acudir a las citas médicas y de laboratorio que se les indiquen, así como vacunarse contra la Influenza y COVID-19.

En La Laguna de Coahuila y según los datos oficiales, se han infectado de coronavirus 30 mil 595 personas.

En este sentido, la doctora María del Rosario Niebla Fuentes, coordinadora de Programas Médicos en la División de Promoción a la Salud en el IMSS, advirtió que "el que se haya enfermado por COVID-19 no brinda seguridad o certeza de no volver a enfermar, por ello, es importante continuar con el autocuidado y no exponerse a cambios bruscos de temperatura que resulten en la baja de defensas".

Además, hizo un llamado a la responsabilidad individual y colectiva de la población, para prevenir contagios por COVID-19 y pidió reforzar las medidas de autocuidado y saneamiento, aún en casa o al salir de viaje.

Comentó que el lavado de manos, guardar la sana distancia, cubrirse nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interior del codo al toser o estornudar, son medidas fundamentales que ayudan a prevenir contagios.

Para las personas que salen de viaje, recomendó usar en todo momento cubrebocas y no permanecer demasiado tiempo en espacios cerrados y concurridos; en caso de no poder lavar constantemente las manos, usar alcohol en gel al 70 por ciento y en la medida de lo posible, guardar la sana distancia de metro y medio entre cada persona.