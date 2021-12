'Me cansé de ser rubia', Danna Paola sorprende con cambio de 'look'

A través de su cuenta de Twitter la también actriz compartió un texto en el que decía que ya le había aburrido el rubio. Por lo que se hizo tendencia, ya que sus fans esperaban ver la ex protagonista de "Élite" con su antiguo color de cabello castaño.

"Me cansé de ser rubia", dijo.

Este jueves Danna Paola arrasó en las redes sociales al presentar finalmente su nueva imagen, y es que la cantante apareció con una melena larga y castaña, dejando atrás el cabello rubio y corto que había utilizado en sus últimas fotografías y videos.

HELLO this bitch is back pic.twitter.com/0zWx2cDWKq