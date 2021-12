Se cumple un año sin Armando Manzanero

Hoy hace un año se apagó la luz de Armando Manzanero, uno de los mejores compositores debido al COVID-19. "El Rey del romanticismo", como era llamado, nació en Yucatán y escribió más de 400 canciones que llegaron a todos los rincones de Latinoamérica y del mundo.

El maestro Manzanero hizo más de 30 álbumes de estudio y colaboró con artistas como Carlos Rivera, Paulina Rubio, Aranza, Angélica María, Luis Miguel, Alejandro Sanz, por decir sólo algunos de una lista interminable. Todos sin duda lo recuerdan por el dulce romance que había en sus letras, su música enamoró a miles de parejas que celebraban su amor al son de "Somos novios" y "Adoro"; no se puede negar que sus boleros son un legado para la música en español y que desde su muerte le han hecho diferentes homenajes para que su trabajo nunca se olvide.

Para recordar en este día al compositor te presentamos nuestra selección de sus mejores canciones y algunos datos que tal vez no sabías de ellas.

"Somos Novios"

Una canción que habla del amor infinito de una pareja que por ser sólo novios ya lo tienen todo.

"'Somos novios', pues los dos sentimos mutuo amor profundo y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo" canta Manzanero en esta melodía que irradia la frescura del primer amor. Esta canción también fue cantada por Luis Miguel, Felipa Giordano, entre otros, pero fue tanto su éxito que se grabó por artistas anglosajones como Perry Como y el rey del rock and roll, Elvis Presley, en su versión "It’s impossible". Otra colaboración importante de esta canción fue el dueto de Andrea Bocelli y Christina Aguilera para el Festival de Música de Sanremo, Italia.

"Esta tarde vi llover"

La melancolía y la nostalgia inundan el canto de un amante que ha perdido a su enamorada. "Sólo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú". El éxito de esta canción también fue llevada al inglés de la mano de Alejandro Sanz y Tonny Bennet; Bennet la grabó en solitario "Yesterday, I Heard the Rain". Otros artistas que grabaron este bolero fueron Eydie Gormé y Roberto Carlos en los años setenta.

"Contigo Aprendí"

Una canción que usaron hasta en comerciales. Todos nos sabemos el fragmento de "contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones", esta balada fue interpretada por Alejandro Fernández, Rocío Dúrcal, Nicho Hinojosa y Luis Miguel.

"Adoro"

"Adoro la forma en que sonríes, el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro vida mía", escribió el compositor inspirándose de un vals peruano que al final decidió convertirlo en balada.

Esta canción que nos habla de adorar las simplezas y complejidades del amor fue cantado por Juan Gabriel, Chavela Vargas, Alejandro Sanz y la más conocida es la versión norteña de la agrupación Bronco que hasta dueto tuvo con Julieta Venegas. "Adoro" fue traducida al menos a cinco idiomas.

"Nada personal"

Armando Manzanero escribió canciones para varias entradas de telenovelas, tal fue el caso de "Dime" interpretado por Aranza para la exitosa telenovela "Mirada de Mujer". No obstante, "Nada Personal" fue el tema principal y nombre de la telenovela en 1996. Estuvo acompañado por Lisset, una de sus favoritas para dueto, sin embargo, llegó a cantar esta melodía con Ana Torroja y Tania Libertad.

Otras canciones dignas de mencionar

"Te extraño" es un canto a la añoranza de aquella persona que desea volver a tener aquella/ aquel que se fue. Esta melodía tuvo versiones muy populares a manos de Luis Miguel y Ricardo Montaner. Otras canciones como "No", "No sé tú" y "Por debajo de la mesa" son extremadamente populares a manos de Luis Miguel y Alejandro Fernández, pero la versión del maestro no se compara.