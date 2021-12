Reino Unido rompe récord con 129 mil 471 contagios de COVID-19 en un día

En Londres, epicentro de la expansión de la variante ómicron en el país, están hospitalizadas con COVID-19 3 mil 024 personas, un 58.8 por ciento más que el martes pasado y la cifra más elevada desde el 19 de febrero.

Los pacientes en unidades de cuidados intensivos en la capital británica son un 7.4 por ciento más que hace una semana.

El Gobierno británico informó hoy de 18 muertes por coronavirus, frente a 172 el martes anterior, si bien algunos datos tienden a ser más bajos en jornadas festivas y una imagen más completa sobre la evolución de la pandemia se tendrá a partir del miércoles, primer día laborable tras los días de Navidad.

El primer ministro, Boris Johnson, ha avanzado esta semana que no impondrá nuevas restricciones antes de las celebraciones de Nochevieja, aunque evaluará los datos hospitalarios en los próximos días para decidir si toma medidas a principios de enero.

We will continue to monitor the data carefully, but there will be no new restrictions introduced in England before the New Year. 1/2