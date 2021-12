Robert Pattinson sorprende con abdomen de acero en nuevo tráiler de Batman

Después de pequeños fragmentos lanzados a lo largo de estos dos años desde que fue anunciado Robert Pattinson como el nuevo Batman de DC, la espera terminó.

Hoy finalmente se estrenó el tráiler de la cinta "The Batman" y Pattinson luce increíble en su traje de justiciero, con un cuerpo de acero, haciendo justicia a sus predecesores Ben Affleck y Christian Bale.

En el tráiler nos atrapa a primera vista con una pareja explosiva de amor-odio: "The Bat and the Cat" -el murciélago y el gato- tal como lo menciona Selina Kyle, "Gatúbela", interpretada por Zoë Kravitz.

Al parecer, "Catwoman" le causará algunos problemas nuestro héroe pues no sabe si es una amiga o enemiga, lo que no se puede negar es la increíble atracción física que hay entre Bruce y Selina.

Además, Bruce Wayne deberá demostrar a través de su alter ego que hace más por Ciudad Gótica de lo que el ojo público cree ya que se puede ver en el clip.

El protagonista deberá replantearse qué tan involucrada estaba su propia familia en la corrupción de su ciudad mientras investiga una serie de asesinatos.

En el elenco del filme se encuentra Paul Dano como el "Acertijo", quien a inicios del video se puede ver complicando la vida de los protagonistas con enigmas a los que el superhéroe da una única respuesta: "Justicia, la respuesta es justicia".

Contará también con la participación de Colin Farrell como el "Pingüino", John Turuturro como el jefe del crimen "Carmine Falcone" y Jeffrey Wright como el "Comisionado Gordon".

Entre secretos, villanos tan queridos como odiados y mucha acción, Matt Reeves, director de la cinta y de películas como "Cloverfield" y "El planeta de los simios", promete un Batman más oscuro nunca antes visto que deberá enfrentar sus propios demonios. "The Batman" se estrenará el 4 de marzo del 2022, exclusivamente, y se plena sea estrenada más tarde HBO Max.