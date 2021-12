'Atípico', retraso en pago a trabajadores

A más tardar el miércoles de la presente semana quedarán cubiertos los pagos correspondientes al aguinaldo pendiente de la burocracia estatal, aseguró el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Jesús Arturo Díaz Medina. Asimismo, informó que el viernes se cubrirá la segunda quincena del mes de diciembre que en años anteriores se pagaba por adelantado.

En rueda de prensa, afirmó que nunca ha estado en riesgo el pago de las prestaciones de los trabajadores, "únicamente han sido estos días que nos hemos retrasado", indicó, y dijo que se erogan en prestaciones de fin de año más de 1,300 millones de pesos.

Laboran siete mil 850 burócratas y se pagó a la mitad de ellos. En cuanto al magisterio, la nómina es de 11 mil trabajadores y se pagó al cien por ciento.

Los jubilados y pensionados son cinco mil 800 y también se les pagó en su totalidad.

De las 13 dependencias se empezó a pagar en cuatro y quedan nueve a las que se programó pagarles a más tardar el miércoles.

Atribuyó el retraso a la alta demanda de apoyo de las entidades, para obtener recurso extraordinario por parte del Gobierno federal ya que una parte del recurso para solventar las prestaciones de fin de año proviene de esta vía.

ENOJO POR FALTA DE PAGO

Luego de las manifestaciones que se registraron la semana pasada por la falta de pago del aguinaldo en dependencias de seguridad y salud, finalmente el secretario de Finanzas dio un posicionamiento oficial ayer, asegurando que desde la segunda quincena de noviembre se empezó a dispersar el recurso a trabajadores del sector educativo y salud, principalmente.

Dijo que de manera reiterada se explica que, por el alto costo que implica el gasto educativo para Durango, se registra un déficit al cierre de cada año, por lo que se pide el apoyo del Gobierno federal para solventar los compromisos que se tienen.

Dijo que desde finales de noviembre se han cubierto mil 149 millones de pesos, "nos falta por cubrir una porción del aguinaldo a la burocracia, esta situación se ha derivado de que hemos tenido un retraso en este recurso que estamos consolidando para que a fin de año se pueda pagar", mencionó.

Reconoció que anteriormente el pago se hacía en una sola exhibición a más tardar el 20 de diciembre pero en esta ocasión se registró este retraso por lo que ya hubo acercamiento con instancias sindicales para pedir su comprensión y, sobre todo, para asegurarles que el pago del aguinaldo quedará cubierto esta semana, a más tardar el miércoles. "Y también el próximo viernes, que es el último día del año, estaremos cubriendo lo correspondiente a la segunda quincena del mes de diciembre. Es decir, nunca ha estado en riesgo el pago de una prestación tan preciada y también justificada por los trabajadores, únicamente han sido estos días que nos hemos retrasado por esta situación", indicó.

Enfatizó que este fue un fin de año de finanzas complicadas para las entidades, en el que se recurrió al apoyo extraordinario para balancear el déficit.

Calificó como "atípica" esta situación ya que se hizo la petición a la Federación desde noviembre por lo que atribuyó este retraso a la carga que se tiene de todas las entidades.

PROVEEDORES

La deuda que se tiene con proveedores se analizará posteriormente, ya que la prioridad en este momento es el pago a los trabajadores, enfatizó el secretario de Finanzas. No obstante, aseguró que se tiene un plan para que antes de finalizar la actual Administración puedan quedar solventados estos pasivos.

La deuda a proveedores es de 325 millones de pesos, aproximadamente.

NO SE RECURRIÓ AL CRÉDITO

Díaz Medina informó que no se ha concretado la reestructuración de la deuda a largo plazo del estado ya que no se cuenta con las condiciones para ello, por el alto interés, "en este momento deberíamos de estimar o decir que no estaríamos ejerciendo ésta reestructuración", expuso. Si en dos meses las condiciones de mercado cambian, se analizará.

Tampoco se pudo recurrir a la deuda de corto plazo ya que Durango está al límite de los topes de la ley de disciplina financiera que contempla que no se pueden pedir créditos de manera indiscriminada o discrecional para estar solventando pagos de cuenta corriente. "Ya no era posible maniobrar con esto, además el recurso federal va a ser suficiente para cubrirlo", reconoció.

De ahí que se le apostó a que el Gobierno federal cubriera el déficit que se tiene. "Esto fue un retraso temporal y nunca estará en riesgo cubrirlo", reiteró.