También piden pago de aguinaldo del CADI

Los trabajadores del sistema CADI también salieron a las calles para exigir el pago de su aguinaldo; acudieron a las oficinas de la Secretaría de Finanzas para que alguien les explicara qué está pasando, pero como no encontraron quién los atendiera, decidieron cerrar el bulevar Felipe Pescador, en la ciudad de Durango, aunque se les pagó esta prestación ya por la tarde.

Algunos trabajadores señalaron que les habían dicho que esperaran para el día 23 y/o 24 de diciembre para el pago, por lo que decidieron no manifestarse y esperar, pero como no se dio el pago, acordaron ir a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas para exigirlo.

Explicaron los trabajadores que no quisieron salir a las calles la semana pasada, esperaban que en verdad saliera el pago que no llegó. Todavía ayer no quisieron cerrar calles, pero como nadie los atendió en la Secretaría de Finanzas, no les quedó otra que cerrar el bulevar Felipe Pescador, en el carril norte para ver si así les pagan, como ya lo hicieron con quienes cerraron calles la semana pasada.

El año pasado, de acuerdo con los mismos trabajadores, les pagaron el aguinaldo el 31 de diciembre.

Los trabajadores del sistema CADI se sumaron a otra protesta por el mismo sentido, la de los trabajadores de la Fiscalía del Estado quienes cerraron el inmueble de esa corporación en protesta por la falta del pago de los aguinaldos.

También se sumaron al paro realizado por los trabajadores de la Subdirección de Movilidad y Transportes pertenecientes a la Secretaría General de Gobierno.

Ayer el secretario de Finanzas explicó que será a más tardar el próximo miércoles cuando estén pagados todos los aguinaldos para el personal del Estado.

Explicó que faltan por pagar el aguinaldo alrededor de 3,500; sin embargo, a las 14:00 horas se anunció que ayer se inició el pago del aguinaldo a 1,531 trabajadores estatales.

Al resto se les liquidará su aguinaldo a más tardar el próximo miércoles de esta misma semana.