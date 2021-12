Quieren a Andrea Escalona fuera de Hoy

El pasado lunes la conductora de Hoy Andrea Escalona, generó múltiples comentarios negativos en su contra por su actitud durante dinámica en el programa.

En el matutino se realizó una divertida actividad en equipo entre Escalona, Tania Rincón, Arath de la Torre y Paul Stanley, sin embargo, la fricción entre Escalona y Rincón continúa generando de qué hablar.

En el juego, los participantes debían responder a tres preguntas de cultura general después de completar la actividad de destreza, por lo que al ser vencida por Rincón, Andrea hizo todo lo posible para cambiar el veredicto y sumar puntos a su equipo por 'pequeños errores'.

En YouTube el video fue publicado como "Andrea Escalona genera polémica por su respuesta | Pásale al pizarrón | Programa Hoy", con la intención de generar polémica de igual manera.

A través de los comentarios, internautas y seguidores del programa pidieron la salida de Escalona y mayor atención hacia Tania Rincón, quien aseguraron es más talentosa y cómica que la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez.

"De verdad que es tan molesto ver su actitud tan infantil de Andrea Escalona siempre es lo mismo con ella", "Antes me caía bien Andrea Escalona, pero hoy me cayó súper mal nada más porque no le gusta perder y no sé si soy yo, pero ella hizo trampa en los vasos", comentaron algunos usuarios.

La productora Magda Rodríguez falleció el pasado 1 de noviembre del 2020. Noticia que sorprendió al mundo del espectáculo por su fama entre colegas y su buen manejo de programas por el que siempre se caracterizó.