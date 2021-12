Vicefiscalía Región Laguna se suma a bloqueos por falta de pago

Por alrededor de tres horas y media, trabajadores de las diversas áreas de la Vicefiscalía Región Laguna realizaron un bloqueo debido a que no les han depositado el aguinaldo.

Manifestaron que son alrededor de 150 personas únicamente de la región lagunera, pero todo el personal de Fiscalía, está pendiente de que se les entregue esa prestación laboral.

Los manifestantes explicaron que, están conscientes de que el tema de los depósitos no es facultad de las autoridades de la dependencia, sino de la Secretaria de Finanzas, sin embargo es válido el derecho a manifestar su inconformidad por el incumplimiento de una prestación que por ley les corresponde, y que les dijeron se les depositaría el 24 de diciembre, cuando la ley establece que se debe entregar a más tardar el 20 del mes.

"Estamos a 27 (de diciembre), ya feneció el plazo, ya pasó una semana y estamos conscientes de que el problema no es de la Fiscalía, la señora fiscal ha hecho los intentos, pero no hemos visto que le den respuesta y no está en ella, desafortunadamente la Secretaría de Finanzas se ha visto en una situación comprometedora".

Reiteraron que si bien, la Secretaría de Finanzas no cuenta con los fondos para pagar los aguinaldos, reprocharon que se tuvo un año para hacer las previsiones para cumplir con ese compromiso.

La protesta se realizó simultáneamente en las oficinas de la capital del Estado y en la región Laguna, como lo han hecho trabajadores de otras dependencias, ya que se dice que son nueve dependencias las que están pendientes de recibir el pago.

Indicaron que han buscado diversos canales de comunicación; sin embargo, no les resuelven su problemática. Se comenta que también está en riesgo el depósito de su quincena correspondiente.

Los quejosos empezaron a congregarse minutos despues de las 10 de la mañana, en el área del estacionamiento, luego avanzaron a la puerta prinicipal, cerraron primero el acceso al edificio de la Vicefiscalía, donde permanecieron por pocos minutos, para luego bloquear la circulación del bulevar Ejército Mexicano.

Amenazaban con no retirarse hasta que dieran respuesta, pero alrededor de las 13:30 horas liberaron la circulación vehícular.