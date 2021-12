Christian Nodal 'calla' a Andrea Legarreta por 'consejo' sobre el matrimonio

Christian Nodal volvió a ser tema de conversación de medios de comunicación por su 'polémico' comentario sobre Andrea Legarreta y su 'consejo' sobre el matrimonio.

Todo ocurrió durante el matutino Hoy, cuando en el panel hablaban sobre los planes de boda que tenían él y Belinda, lo felices que se encontraban y lo pronto que llegarán al altar tras meses de relación.

"Qué sea por bienes separados, uno nunca sabe. Uno piensa que va a ser para toda la vida, pero nunca se sabe", les 'aconsejó' la conductora, pues también se habló sobre la fortuna que han construido ambos a lo largo de su carrera.

Luego de mencionarse su comentario durante una entrevista de Nodal, el intérprete aclaró que él no conoce a Legarreta y comentó: "yo opino que cada quien se tiene que encargar de su vida y yo jamás me atrevería a opinar de alguien más si no conozco a esa persona".

Además, le envió su amor y bendiciones a pesar 'no saber quién es'.

Durante la misma entrevista el cantante aseguró que incluiría a Belinda en su testamento y que todo lo de él es de ella, pues es su mujer y futura madre de sus hijos.