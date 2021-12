Cecilia Toussaint tiene un buen 2021

Durante 2021, Cecilia Toussaint, una voz más vigente que nunca y que ha trascendido generaciones, enamoró con varios sencillos a sus fans y los llevó a un viaje musical de clásicos de grandes compositores argentinos, reunidos en su más reciente álbum El lado sur de mi corazón, mismo que presentará por primera vez en vivo, el próximo año, en dos grandes eventos.

El emblemático Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” será el escenario donde Cecilia Toussaint interpretará, el próximo 26 de marzo de 2022, los temas que conforman esta nueva producción discográfica lanzada el pasado 26 de noviembre a través de las plataformas digitales, además de temas de su álbum Cromático, estrenado en 2019. Todo esto bajo el nombre de El lado sur de mi corazón cromático.

Previo a este concierto, la artista dos veces nominada al Latin Grammy, se presentará como invitada especial, el próximo domingo 20 de marzo en la edición 22 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical, Vive Latino, con un repertorio preparado especialmente para ocasión por la pionera femenina del rock en México.

El 2021, a pesar de ser un año difícil para el mundo de la música, debido a las consecuencias de la pandemia, Cecilia Toussaint estuvo muy activa realizando series de TV, filmación de la película La Usurpadora: El Musical en Hidalgo y en Jalisco, conciertos con el concepto “Rock en tu idioma Sinfónico” y “Rock en tu idioma Eléctrico”; también su proyecto de lectura “Leo luego existo”, además de los lanzamientos de los sencillos que forman parte de su nuevo álbum.

Mientes, Esperando Nacer, Cactus, Perdido en ti y Te Agradezco el Amor, fueron la antesala para conocer este reciente álbum, grabado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en diciembre de 2019, bajo la producción de Tweety González y Martín Rodríguez.

Además de estos temas, el álbum contiene cinco temas más que son: Blue, No Soy un Extraño, Prométeme el Paraíso, Tres Agujas y Vivo.

“El lado sur de mi corazón, no es un disco de covers, sino un álbum de buenas canciones desde mi muy particular punto de vista. No estoy compitiendo con las versiones originales que son fantásticas, simplemente este álbum es la versión femenina del trabajo de grandes músicos y compositores argentinos”, comenta la artista en un comunicado.

Músico, actriz, compositora, intérprete, luchadora incansable, Cecilia Toussaint ha sido un referente de la música no sólo en nuestro país, sino a nivel internacional, que continúa construyendo legado con una trayectoria multifacética, la cual le ha valido el amplio reconocimiento de su público y de las nuevas generaciones, además de muchos premios a su labor artística.