No estoy de acuerdo en que se afecte a terceras personas: vicefiscal en La Laguna tras manifestación

Sobre la manifestación que realizaron los trabajadores de la Vicefiscalía Región Laguna para exigir el pago del aguinaldo, el titular de la dependencia, Francisco Ángeles Zapata, dijo apoyarlos, pero no estar de acuerdo en la forma en que se inconformaron, puesto que se afecta a terceras personas.

Agregó que de acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la Secretaría de Finanzas estaría cumpliendo con ese pago entre lunes y jueves.

"Nosotros somos abogados y tenemos el derecho de manifestarnos y en esa parte, en esa postura estoy de acuerdo con ellos, pues como trabajadores tienen derecho a recibir el aguinaldo, lo que sí no estoy de acuerdo es hacerlo de esta forma, puesto que ya se está afectando a la ciudadanía y también una barra de abogados manifestaron su apoyo al personal, pero también hacían ver que ellos están siendo afectados por el paro de las labores".

Pidió a los inconformes reconsiderar su postura y reintegrase a sus labores, ya que, repitió, se afecta no solo a los automovilistas que circulan por el bulevar Ejército Mexicano, sino a las personas que acuden a la dependencia por alguna situación.

El vicefiscal manifestó que el incumplimiento de esa prestación laboral no es un tema de la Fiscalía, sino de la Secretaría de Finanzas, puesto que según declaraciones del titular, Jesús Arturo Díaz Medina, debido a que no se depositaron ciertos fondos federales, no fue posible cubrir los pagos de trabajadores de nueve dependencias.

Agregó que en el caso de Fiscalía, únicamente se cumplió con esa percepción con el personal sindicalizado, pero son alrededor de 250 trabajadores, entre peritos, agentes del Ministerio Público y de la Policía de Investigación (PID), los que están pendientes.

"A lo que refiere el secretario de Finanzas, no se depositó por la falta de un recurso federal, pero independientemente de esto, los trabajadores tienen derecho a esa percepción. Esperemos que de aquí al jueves ya esté el pago de todos los trabajadores, porque él hacía referencia a que en cuanto a la Fiscalía ya estaba el recurso de más del 50 por ciento y estaba esperando, por lo que dijo que esperaba ya se tuviera a más tardar para el jueves".