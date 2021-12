Agente de Tránsito en Gómez Palacio que se hizo viral 'ordeñando' motocicleta está bajo investigación de Asuntos Internos

Bajo investigación por parte de Asuntos Internos se encuentra el elemento de Tránsito y Vialidad de Gómez Palacio, cuya imagen circuló en redes sociales el pasado fin de semana donde se observa “ordeñando” o sacando gasolina de una motocicleta oficial.

El subdirector de la oficina municipal, Antonio Paredes, reconoció que se trata de una gente activo del Ayuntamiento, quien ya fue suspendido y se mantendrá así en tanto concluyan las investigaciones.

En las imágenes el elemento aparece uniformado y extrayendo la gasolina y en otra imagen aparece con un bidón lleno a medio llenar.

Paredes comentó que el hecho se denunció de forma anónima meses atrás sin que se les mostraran las imágenes que ya se hicieron virales en la región.

“Asuntos Internos se está encargando de darle investigación a ese asunto, esperemos que haga su trabajo para no entorpecer lo que debe ser para que determine si realmente lo que las fotografías muestran es lo correcto, porque se le ve con una moto pero no se ve que le esté sacando la gasolina a la unidad”, comentó.

Desde el día de ayer fue suspendido el elemento con base en esa información que se hizo pública.

“En cuanto Asuntos Internos determine con las pruebas que ellos tienen y las pruebas que él aporte, la responsabilidad es la sanción que determinará, que va de tantos días hasta la baja”, comentó el titular de Vialidad.

Paredes explicó que si la persona que denunció ratifica es suficiente para hacer el trámite para la baja del elemento. Si nadie quiere ratificar “obviamente seguimos como un chisme a final de cuentas. Una cosa es que nos saquen cosas en una fotografía y otra que digan realmente lo que vio”.

El subdirector de la dependencia fue enfático en decir que es necesario denunciar, “es lo que siempre he dicho: ¿que hay corrupción en la corporación? Sí hay, no lo negamos, pero si la gente no nos ayuda a denunciar cómo vamos a erradicar esos malos actos”.

Al resto de los elementos, Antonio Paredes pidió que se conduzcan con honestidad, “apliquen todo lo que es eficiencia, legalidad, profesionalismo, honradez, ante la ciudadanía y los bienes del Municipio, en este caso un bien que se nos da para que podamos hacer nuestro trabajo y es algo que debemos de cuidar”, y a la sociedad pidió denunciar este tipo de actos y no solo que lo den a conocer en redes sociales.