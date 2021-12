Cirugía Oculoplástica: devuelve la juventud a tu mirada

La Oculoplastía es una alta especialidad de la Oftalmología, que se ocupa de ver la órbita, los párpados y la vía lagrimal, explicó Adriana Dávila.

“Tratamos todo lo funcional de los párpados, a quienes los tienen caídos o hacia adentro o hacia afuera y causan molestia, también todo lo relacionado con reconstrucción, es súper común por mordeduras de perro se lleven el párpado y la vía lagrimal, por ello hay que reconstruirlo para que vuelva a funcionar”.

“También atendemos cáncer de piel en el área de párpados y evidentemente todo lo estético, porque con la edad a veces se cuelga poquito una ceja, las ojeras, todo esto se puede resolver ya sea con cirugía o con tratamientos alternos”.

“Lo mismo que un cirujano plástico, pero bien hecho”

En opinión de la Oftalmóloga especialista en Oculoplastía, el enfoque de su labor es muy específico, superando incluso el detalle con el que cirujanos plásticos trabajan. “Muchas veces me dicen ‘cirugía de párpados’ y yo tengo 50 procedimientos que puedo hacer, dependerá de si te quitaron piel, si subieron el párpado y por dónde. Para subir una ceja también hay 11 maneras quirúrgicas”.

“A veces me llegan casos y como la gente no sabe realmente lo que hacemos y pregunta ¿por qué tan caro?, y esto se debe a que trabajamos por procedimiento, yo no veo solo el párpado, me enfoco en la mirada, que comienza desde la frente”.

En su consulta, Adriana realiza un abordaje muy distinto “muchos pacientes lo mencionan porque yo me tomo hasta 40 minutos en la consulta de valoración para cirugía, porque tomo fotos, tomo medidas y explico lo que veo, para que el paciente sepa por qué elegí determinado procedimiento”.

“Lo mejor de todo esto, es que como Oftalmóloga mi principal objetivo es proteger al ojo, para que veas bien y sobre todo, para que te veas mejor. Puedo ayudarte con lentes, cirugía de cataratas, quitarte molestias como lagrimeo o ardor, y además operarte los párpados para que se vean bien pero sigan cumpliendo su función, mantener a salvo al globo ocular”.

Muchas casos, con el afán de conseguir un resultado estético, se arruina la función de los párpados. Casos en donde se recorta demás la piel, provocando la caída, generándole al paciente una molestia terrible, porque el ojo queda expuesto.

“Yo trabajo para evitar ocasionarle problemas de salud a los pacientes que solo buscan algo estético, no está bien que un paciente que llegó sano, se vaya con un padecimiento extra cuando solo buscaba beneficiar su imagen”.