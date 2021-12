Postres veganos: ¡nutritivos y deliciosos!

Luz Gallardo, Chef especializada en repostería vegana y emprendedora de “Vegan Bakery”, se vio obligada a cambiar sus hábitos de vida tras la aparición de tumores en su cuerpo. “Mi doctora me dijo que debía dejar los alimentos que tuvieran hormonas, me prohibieron carne, leche, huevo, pollo, refrescos, chocolate y al principio me preocupé porque no sabía qué iba a comer”.

"Siempre he sido amante de los postres, entonces comencé a investigar y justamente la dieta vegana excluye los alimentos que no podía comer, por lo que me adentré en este mundo. Los postres están deliciosos, no saben distinto a los postres comunes, incluso se pueden utilizar diferentes azúcares y harinas, así que como Chef me llegó la inspiración y decidí no solo prepararlos para mi, sino comenzar a vender". No todo lo vegano es saludable Para la mayoría de las personas, pensar en comida vegana equivale a alimentos saludables, aunque en opinión de la chef, no siempre es así. El ser vegano significa evitar cualquier alimento que tenga un origen animal, o incluso de la explotación de una especie, como la miel de las abejas. "Existen algunas cosas que conocemos como "gordiveganas", y si la gente se excede en su consumo comenzará a engordar. Pero en general, los alimentos veganos sí son mejores, pues contienen menos hormonas, menos aditivos procesados, son totalmente orgánicos y esto los hace más sanos". El ejemplo más notorio es en los lácteos, pues la mantequilla se elimina y la leche se reemplaza por leche de origen vegetal (de almendra o de coco), convirtiéndose en grandes aliado del sabor. Ingredientes distintos, sabor incomparable "Vegan Bakery" cuenta con diversos ingredientes, algunos inesperados en el mundo de los postres, como el garbanzo. "La gente se sorprende cuando les digo qué contiene el postre, pues su sabor es excelente, tenemos ciertos métodos para eliminar sabores o nivelarlos, siempre procurando que el resultado convenza hasta el paladar más exigente". Tras dos años de trayectoria, la panadería vegana de Luz Gallardo se encuentra disponible en redes sociales como Facebook e Instagram como "Vegan Bakery TRC" y los pedidos deberán hacerse con mínimo dos días de anticipación. Además tiene presencia en el local "Spot Bee", en donde hay postres en existencia.