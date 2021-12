ASEC detecta anomalías en nómina de Matamoros

El municipio de Matamoros también presentó irregularidades en el gasto en nómina, según el resultado de la Auditoría Superior el Estado de Coahuila (ASEC), correspondiente al 2020, pues en comparación con el 2019 registra incremento de 24 millones 441 mil 627.75, entre el monto aprobado y devengado; aunado a la "de por sí" marcada diferencia en el límite de crecimiento permitido para la sustentabilidad financiera en los municipios.

Además, se detectaron saldos negativos en los ingresos y egresos y en otros gastos, no obstante, a esos "hallazgos" las observaciones que se hicieron y que no fueron solventadas durante el plazo establecido se consideran mínimas, ya que el monto es de 226 mil 347.79 pesos y se hicieron 6 recomendaciones sobre el manejo del recurso relacionados con gastos personales.

En el informe no hay registro que refleje la aplicación de recursos en obra pública, ni tampoco los montos totales aplicados a otros rubros que permita conocer qué porcentaje del total del presupuesto se distribuye en cada rubro.

NÓMINA

En la revisión de la cuenta pública se establece que el importe aprobado para el ejercicio 2019 correspondiente a servicios personales (nómina) fue de 111 millones 159 mil 269.91 pesos, mientras que para el ejercicio 2020 ascendió a 131 millones 47 mil 398.66 pesos, por lo que se advierte un incremento de 19 millones 888 mil 128.75, equivalente al 17.89 %, cuando el límite de crecimiento permitido es de 5.02 %, es decir, se excedió 14 millones de pesos 307 mil 933.40.

Lo anterior es conforme a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos, el cual previamente fue aprobado por el Cabildo y ratificado por el Congreso del Estado, sin embargo, la asignación global de servicios personales correspondiente al ejercicio 2020 pasó de un aprobado de 131 millones 47 mil 398.66 pesos al gasto real de 155 millones 489 mil 26.41, que corresponde a un incremento total de 24 millones 441 mil 627.75 pesos.

"A pesar de ello (diferencia), la entidad no presentó la información y documentación que justifique el incremento de servicios personales en relación con el ejercicio inmediato anterior", se consigna en el informe de resultados.

"En consecuencia de lo anterior, incumplió con lo establecido en la fracción I del artículo 10 de la LDFEFM, la cual establece que la asignación global que se apruebe en el Presupuesto de Egresos tendrá como límite el producto que resulte de aplicar al monto aprobado del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre el 3 por ciento de crecimiento real y el crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando".

INGRESOS Y EGRESOS

En relación con los ingresos presupuestados, registró un balance negativo por 20 millones 749 mil 690.22; es decir, el presupuesto que se presentó fue con un ingreso de 291 millones 780.59 y el ingreso total fue de 271 millones 30 mil 493.37 pesos.

También hay una diferencia en el monto aprobado y devengado en los siguientes rubros: en remuneraciones adicionales y especiales al personal, 11 millones 393 mil 318.35 pesos aprobados, pero se gastaron 12 millones 700 mil 327.12, una diferencia de 1 millón 307 mil 8.77; en servicios de comunicación social y publicidad se aprobó 1 millón 143 mil 341.88 y se gastó 1 millón 391 mil 560, diferencia de 248 mil 210.12; en el rubro de gasto corriente sin considerar subsidios, subvenciones y ayudas sociales el importe aprobado es de 192 millones 537 mil 947 y el monto devengado es de 223 millones 855 mil 269.64, un saldo negativo de 31 millones 317 mil 322.63 pesos.

"Aunado a lo anterior, el Municipio realizó disminuciones en el rubro del gasto de subsidios y subvenciones, así como en ayudas sociales, afectando con ello los programas sociales y las prioridades del gasto, en inobservancia con lo establecido en el artículo 15 de la LDFEFM, el cual establece que en caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales".

En subsidios y subvenciones se aprobó 5 millones 894 mil 49.15, pero se desembolsó 2 millones 808 mil 977.64 pesos y la disminución es de 3 millones 85 mil 71.51 pesos; en tanto que en ayuda social se autorizaron 9 millones 582 mil 500.97 y el monto devengado fue de 9 millones 2 mil 956.79, lo que refleja una disminución de 579 mil 544.18 pesos.

SALDOS CONTABLES

El balance muestra que en el 2020 la deuda pública ascendía a 74 millones 939 mil 381.42, de los cuales se abonó 17 millones 15 mil 823.59, que representa un 22.71 % del total del pasivo.

En relación con efectivo, saldos bancarios y partidas en conciliación, en las cuentas se tenía 363 mil 907.32, pero se "depuraron" (cargos y abonos) 59 mil 891, lo cual da un saldo de 249 mil 161.14; en inventarios, almacenes, bienes muebles, inmuebles y activos intangibles la cantidad es de 156 mil 298 mil 713.11 y se pagaron 28 mil 788.40; en derechos a recibir el monto es de 8 millones 956 mil 719.32 y se gastó 6 millones 860 mil 529.71 pesos.

MONTO NO SOLVENTADO

Como resultado de la fiscalización a la Cuenta Pública 2020, correspondiente a la auditoría de depuración de saldos de número ASE-03284-2021 se desprendieron 11 observaciones no solventadas durante el plazo establecido, por un valor de 226 mil 347.79 pesos.

En el detalle se establece que en el rubro de cuentas, documentos por pagar y otros pasivos se incurrió en el incumplimiento en la presentación de información y/o documentación requerida, por un valor de 141 mil 184.69.

En el rubro efectivo, saldos bancarios y partidas en conciliación, por un valor de 15 mil pesos, una observación más en el rubro de derechos a recibir por un monto de 41 mil 374.70, así como en incumplimiento en la presentación de información y/o documentación requerida; en el rubro de inventarios, almacenes, bienes muebles, inmuebles y activos intangibles, por un valor de 28 mil 788.40 pesos.

"La entidad fiscalizada por medio de un Pliego de Recomendaciones, para lo cual se otorgó un plazo de 40 días hábiles para atenderlo; posteriormente, derivado de la revisión a dicho pliego, se concluye que estas no fueron atendidas durante el plazo otorgado, por lo que se promoverán las acciones de acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza".

CONCLUSIÓN

"Los resultados concluyen que la Administración Municipal no contó con elementos normativos internos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Presupuestación Basada en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, no aportó los programas presupuestarios con los elementos mínimos requeridos para su construcción, los indicadores no cumplieron con la totalidad de los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, que sean adecuados y en su caso de aportación marginal, no presentó los resultados derivados de los indicadores vinculados a los programas presupuestarios y no aportó el formato de difusión de las conclusiones correspondiente a las evaluaciones realizadas", dice el resultado del balance.