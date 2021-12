Brian Lozano busca recuperar su nivel

Los Guerreros del Santos Laguna comenzaron ayer con la segunda fase de su pretemporada, rumbo al inicio del torneo Clausura 2022 de la Liga MX, que para los albiverdes iniciará el sábado 8 de enero, recibiendo a los Tigres de Nuevo León.

Tras recibir un par de días de descanso con motivo de las fiestas navideñas, el plantel albiverde volvió a reportar en su cuartel general, Territorio Santos Modelo, donde realizaron un entrenamiento matutino, antes de hacer maletas y emprender camino al aeropuerto. Y es que los Guerreros realizarán la segunda fase de su pretemporada en la colonial ciudad de Santiago de Querétaro, la cual debe traerle muy buenos recuerdos al actual entrenador de los laguneros, Pedro Caixinha, quien comandó al equipo hacia la consecución de su quinto campeonato de la Liga MX, ganando la gran final precisamente en esa ciudad.

En territorio queretano, los verdiblancos enfrentarán dos partidos más: hoy contra los locales Gallos Blancos y este jueves ante Atlético de San Luis, los primeros dos rivales de Liga MX que tendrá Santos durante la actual pretemporada, en la que ha conseguido triunfos ante Mineros de Zacatecas y Correcaminos de la UAT, ambos de la Liga Expansión MX.

Al terminar el duelo ante el San Luis, los albiverdes regresarán a casa para tomar un nuevo periodo de descanso y el domingo 2 de enero se enfrentarán al Deportivo Águila, de El Salvador, en Houston.

SU GRAN PENDIENTE

Previo a emprender el viaje hacia Querétaro, el volante Brian Lozano brindó una entrevista difundida por el club, en la que habló de varios temas.

Lozano admitió que tras la lesión que le aquejó no ha podido recuperar su nivel de juego, pero trabaja en ello porque quiere cumplir con un gran semestre: "Hay expectativas altas, grupal y personalmente, porque en lo personal busco retomar mi nivel, estoy trabajando para eso desde el primer día de la pretemporada y en lo grupal tenemos el objetivo claro de ir partido a partido para poder conseguir la liga y también la Liga de Campeones, que es algo muy importante para el equipo, ganar un torneo internacional, que es lo que viene necesitando", advirtió.

Brian marcó un gol en el partido amistoso de pretemporada ante Mineros, anotación que aunque no va a estadísticas oficiales, sí ayuda en el tema mental: "ahora no estamos buscando el resultado, eso es lo que dice Pedro, estamos buscando funcionamiento, intensidad para ir agarrando la idea de juego, pero obviamente siempre es bueno marcar, porque uno agarra confianza, eso va a venir bien para mí en lo personal y ayuda a trabajar para poder hacerlo en el torneo también".

SE ADAPTA A CAIXINHA

El charrúa habló sobre lo que ha representado el cambio de director técnico y la forma de trabajar de su nuevo entrenador: "Ha sido un trabajo fuerte, tratando de agarrar la idea de juego que nos está pidiendo Pedro (Caixinha), todo es un proceso de adaptación, pero a la vez estamos trabajando fuerte para lo que se viene, que es el campeonato".

"Es un entrenador que ya se conoce en el equipo. A mí en lo personal no me tocó trabajar con él, a otros compañeros sí y me han hablado muy bien de él; es un entrenador que ha dejado huella en el club, ganando títulos, así que hay que tratar de adaptarnos a su idea de juego, lo que nos pide y después saber llevarlo a la cancha, marcar la diferencia. La verdad es que nosotros tenemos un equipo importante para poder hacerlo", agregó Brian Avelino.

El volante charrúa aseguró que se mantiene muy intensa la competencia al interior del plantel santista por hacerse de un lugar en el once inicial, lo que contribuye a incrementar el nivel de juego de cada futbolista: "este es un equipo en el que siempre hay una competencia interna muy fuerte, porque todos buscan la posibilidad de jugar, ahora llega un entrenador nuevo y todos tienen la oportunidad de mostrarse; eso es bueno para el grupo porque hace esa competencia interna fuerte para tratar de ganarse su lugar cada uno", sentenció.

NUEVO NÚMERO

El charrúa utilizará el número 10 en su espalda, quizá el dígito más importante en un equipo de futbol, aunque para Lozano no representa algún cambio en su forma de jugar: "no es que sea especial, pero sí es un número que siempre me ha gustado, el número diez. Me ha tocado usarlo muchas veces en las inferiores de Defensor (Sporting); en primera división no me ha tocado la oportunidad porque en cada equipo al que llegué ya estaba utilizado ese número. En esta ocasión se dio la posibilidad con la salida de Diego (Valdés) y lo pedí porque me gusta. No va a cambiar mi forma de jugar, mi forma de ser, voy a seguir haciendo lo que me gusta, ser intenso, simplemente para mí es un número; obviamente para mucha gente representa que deben usarlo jugadores de calidad, pero para mí no va a cambiar mi forma de jugar, voy a tratar de seguir ayudando al equipo y es un orgullo poder usar este número", afirmó.

CATAR 2022

Lozano ha recibido llamados a la selección uruguaya y ahora con Diego Alonso como nuevo entrenador se vislumbra la posibilidad de que pudiera convocarlo para las eliminatorias, aunque "El Huevo" es consciente de que primero debe retornar a su nivel: "La intención mía es primero recuperarme futbolísticamente en el equipo, tratar de hacer las cosas bien, sentirme importante; cuando uno logra eso se empieza a sentir bien en el futbol, en el equipo. Creo que las oportunidades van a llegar y la intención es estar en la selección y pelear por un lugar en el mundial, pero no me puedo adelantar a querer jugar un Mundial si todavía no recupero mi nivel, obviamente para eso voy a trabajar esta pretemporada y a iniciar el torneo de la mejor forma, para poder pelear por un lugar", finalizó.

27 AÑOS tiene Brian Lozano, quien llegó a Santos Laguna para el torneo Apertura 2017.