Futbolistas lloran a gritos tras muerte de compañero en pleno partido

Louka falleció al colapsar durante el encuentro por un presunto traumatismo craneal, diez minutos después de regresar al campo de juego.

El joven futbolista chocó su cabeza contra la de un contrincante en una disputa por el balón en el área rival, pero al verse 'entero' el cuerpo médico le permitió retornar al partido.

A través de redes sociales se filtró un video de medios locales en Argelia, donde aparecen los paramédicos dándole respiración de boca a boca y realizando ejercicios de CPR.

Más tarde, tras informarse oficialmente su fallecimiento en la ambulancia hacia el hospital, sus compañeros ingresaron a los vestidores deshechos.

En otros videos divulgados se escuchan los gritos de dolor de sus compañeros de equipo, quienes lloran su muerte tras un repentino y lamentable accidente.

4th soccer player this wk...

Algerian player & captain of MC Saida, Sofiane Loukar, collapsed during a game on Sat from an apparent hrt attack

video of his teammates & opposing team in the aftermath, its clear that he was loved by many

What is happening?!! This is not normal! pic.twitter.com/IT1O38l1wP