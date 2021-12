'No Way Home' es la primera película en superar los mil millones de dólares en tiempos de COVID

Debido a la pandemia la industria del cine se vio fuertemente afectada, dejando pérdidas de inversión para producciones como Matrix 4" y "The King's Man", pero parece que la esperanza vuelve incluso con una nueva variante de COVID-19 amenazando (Ómicron). La nueva cinta "Spider-Man: No Way Home" acaba de romper récord convirtiéndose en la primera película de la era pandémica en superar los mil millones de dólares en la taquilla mundial.

Fue en 12 días cuando la cinta de Marvel dirigida por Jon Watts se empató con "Star Wars: The Force Awakens" que en 2015 se colocó como la tercera película más rápida en alcanzar el punto de referencia de mil millones de dólares. El primer lugar lo ocupa "Avengers: Endgame", que en 2019 lo hizo en cinco días y Avengers: Infinity War", que en 2018 rompió el anhelado recuento en 11 días. El estreno en México el 15 de diciembre estuvo fuertemente concurrido a pesar de la amenaza del virus mortal, que sigue latente. La expectativa creció luego de que los fans esperaban ver la participación de los tres actores que han interpretado al famoso superhéroe. El multiverso prometía la colaboración entre Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland, quien da vida actualmente al arácnido. Tan sólo en las preventas de la cinta la cinta recaudó más de nueve millones de dólares en México. Antes del reinado de Spider, la secuela de James Bond de MGM "No Time to Die", fue la más cercana a este récord, recaudando 774 millones de dólares a nivel mundial, fue la más cercana y se posicionó como la película de Hollywood más taquillera de 2021. En Estados Unidos la nueva aventura de Spider recaudó 81 millones de dólares de cuatro mil 336 cines norteamericanos durante el fin de semana. La euforia fue tanta que, no sólo hizo al público olvidarse de las medidas de sanidad, sino que hasta provocó peleas entre los fans en una ocasión por la compra de boletos, que se agotaban rápidamente y otra porque al salir de la función un grupo de espectadores estaba revelando hechos de la cinta y algunas personas que estaban formadas para verla se molestaron. Entre empujones y golpes fueron partícipes de videos que se hicieron vírales, pero también destacó el entusiasmo de quienes asistieron disfrazados como Peter Parker y sus contrincantes.