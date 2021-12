Traigo el amor a flor de piel: Irán Castillo

Traigo el amor a flor de piel”, dice Irán Castillo emocionada y cómo no, si hoy en día disfruta de su familia, su relación amorosa y del éxito que ha tenido su telenovela S.O.S Me estoy enamorando.

“Ahora sí les puedo decir que estoy enamorada de todo; de mi familia, de mi hija, de mi pareja, de mi papá; la verdad es que sí puedo decir que estoy muy contenta y eso se refleja en mi trabajo”, explica.

Castillo ofreció una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón en donde habla de su protagónico en dicha producción de Lucero Suárez que ha tenido buena aceptación entre los televidentes.

“Estamos contentos porque a la novela le ha ido muy bien. La historia y los personajes han gustado y bueno yo contenta de participar en este proyecto que es una comedia ligera, divertida, conmovedora y tierna.

“Me encanta que esté Leonardo Herrera quien la hace de mi hijo porque así los niños se han divertido con su personaje. Sin duda, ha sido una historia muy familiar”, comenta.

Vía telefónica, Castillo destaca que la historia de amor entre su personaje de “Sofía” y “Alberto” (Daniel Arenas) ha sido muy distinta a la que se ha dado en otras producciones.

“Aquí lo bonito es que primero se genera un vínculo con ‘Alberto’ y el niño ‘Federico’, su relación es muy conmovedora y luego se da el acercamiento entre ‘Sofía’ y ‘Alberto’ y como ustedes saben generalmente siempre es al revés”.

De acuerdo con la intérprete de Yo por él, “Sofía” ejerce la profesión de psicología, la cual le fascina demasiado. “Fíjense que esto ha sido muy padre porque curiosamente cuando yo estaba en la preparatoria siempre decía que si no iba a ser actriz, iba a ser psicóloga, entonces le tengo mucho respeto a esta carrera.

“Cuando vi que esta historia se trataba de un personaje así que era psicóloga y demás me pareció padrísimo porque me pareció una oportunidad para meterme en todo eso que me gusta”, relató. Relató Irán que Lucero Suárez la había buscado en diversas ocasiones para figurar en proyectos pasados, sin embargo, hasta ahora se dio la oportunidad de trabajar juntas.

“Lucero me había tratado de incorporar a varios trabajos, pero yo estaba grabando o filmando, entonces no coincidíamos y pues bien padre porque cuando me habló para ofrecerme S.O.S Me estoy enamorando, me encantó la historia y todo pudo fluir”. Castillo se sintió orgullosa del reparto de la telenovela que incluyó actores nuevos y de renombre.

“Es un elencazo. Me siento honrada de trabajar con todos ellos, como César Évora, que siempre esta de buen ánimo y apoyándonos a todos”.

Por otro lado, la actriz y cantante celebró haber coincidido también con Nuria Bages y es que ambas tienen algo en común.

“Ella encarna a ‘Silvina’ en Doctor Cándido Pérez de los ochenta y a mí me tocó el mismo personaje en la versión actual de dicho programa.

“En verdad que no saben qué linda es. Es un honor para mí trabajar con ella. Hemos platicado y nos hemos reído de las ‘Silvinas’, hemos platicado muy padre”, dijo.

En cuanto a la música, Irán manifestó que no la ha dejado y cada que pueda lanza un proyecto relacionado con esta actividad artística.

“Hace poco lancé un sencillo con la agrupación Cariño, un dueto que hicimos. Se llama Me muero, espero hayan podido escuchar esta canción y el video lo encuentran en YouTube”.

Irán se mostró entusiasmada de que en 2021, pese a lo complicado que ha sido por la pandemia, el trabajo no le ha faltado.

“La verdad es que me ha ido muy bien. Ahora sí, que este ha sido mi año, no me puedo quejar; he tenido trabajo con todo y la contingencia y eso se agradece bastante. He hecho cosas bien bonitas e interesantes”. Irán Castillo comentó que espera poder volver el próximo año a Torreón