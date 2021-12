Alexa tacklea todas las barreras de género

os niños suelen dar muchas lecciones a los adultos y en esta ocasión quien la brinda es Alexa Rendón, una pequeña lagunera de apenas 7 años de edad, alumna del segundo grado de la escuela primaria Lázaro Cárdenas y destacada jugadora de la Familia Ducks - Jaguares; equipada con casco y hombreras, ella derriba las barreras de género, con poderosas y certeras tackleadas.

JUGADORA COMPLETA

Nunca pasa desapercibido el jersey número 7 de la Familia Ducks - Jaguares, el equipo que viste de blanco y naranja, que es toda una tradición en la Asociación de Futbol Americano Infantil de La Laguna (AFAIL), que en esta ocasión debió realizar una sinergia para completar su nómina de jugadores, pues muchos papás y niños siguen renuentes a realizar ejercicio al aire libre, por efectos de la pandemia. Quien viste ese jersey con el número 7, es Alexa, una pequeña de pocas palabras, pero que habla en el campo, pues juega siempre al 100 por ciento, pocos se imaginan que debajo del casco hay una niña que adoptó una pasión herencia de su familia.

"Nació por sus primos, porque ellos siempre han jugado, Alexa los vio y le dieron ganas de jugar, me dijo que quería meterse al equipo y la llevé a entrenar, encontró esa motivación y a mí me dio gusto, lo que yo quiero es que mi hija sea feliz, así que la apoyamos y ahora nos da este orgullo", explicó Abraham, papá de Alexa, mientras gozaba que su pequeña recién se había coronado campeona de la categoría Mosquitos en la AFAIL.

Alexa se destaca por su fortaleza, liderazgo y técnica para tacklear, lo que sube al máximo el ánimo de sus papás y compañeros, cuando la ven en el campo. Esta pequeña lo mismo toma el balón para realizar un acarreo en la ofensiva, que tacklea a niños más altos y pesados que ella, utilizando su certera técnica cuando juega en su especialidad: la defensiva. Los golpes son parte del futbol americano, ciertamente, pero por igual, son parte de la vida, así lo sabe el padre de Alexa, quien la impulsa a siempre dar el máximo, sabiendo de sus capacidades atléticas.

"Ella es una guerrera, siempre lucha, el verla jugar me hace muy feliz, el ver cómo se ha ganado la confianza de sus coaches y sus compañeros, estoy muy orgulloso de ella, porque nunca se achica, es una niña, juega con niños y aún así se destaca, estoy muy contento por ella", resaltó el orgulloso papá.

DEPORTE SIN GÉNERO

Muchas personas consideran al futbol americano como un deporte rudo y exclusivamente masculino, pero para la familia de Alexa Rendón, esas limitantes únicamente están en la cabeza, porque en el campo, es otra cosa: "no porque sean mujeres, significa que no pueden jugar futbol americano. De hecho, las mujeres son más fuertes que uno como hombre. Yo le diría a los papás que si sus hijas quieren jugar este deporte, que las dejen, que les permitan ser felices y ellos también van a sentir una felicidad que no se puede describir, porque verla correr, tacklear a alguien, es maravilloso", sentenciaron los papás de Alexa, quienes comparten la felicidad de su hija.

7 AÑOS de edad, tiene la pequeña Alexa, jugadora de los Ducks - Jaguares.