Lucha 'en barrio' para esta tarde en Torreón

Una auténtica lluvia de estrellas sobre el ring y muchas sorpresas debajo del cuadrilátero, se vivirán esta tarde en la colonia Nazario Ortiz Garza de esta ciudad, donde se realizará la función de lucha libre denominada "Welcome to my barrio 2021".

PURAS ESTRELLAS Esta magna función comenzará a las 18:00 horas y tendrá como escenario la calle Treviño, de la colonia Nazario Ortiz Garza, justo atrás de la Secundaria Federal número 1, muy cerca de la conocida "Plaza del Eco", donde además de disputarse cinco luchas, se rifará un jersey de Santos Laguna, autografiado por el portero Carlos Acevedo. La lucha estelar presentará al "General de la lucha libre", Dragón Rojo junior, quien hará equipo con Búfalo Blanco y "El Pibe Chorro" Charly Montana, para enfrentarse al sensacional exótico que triunfa a nivel nacional, Dulce Gardenia, uniendo fuerzas con Hunter Clown y otro espectacular exótico, el juarense Fashion. La contienda semifinal será en relevos atómicos, con Arlekin, Bufón I, Bufón II y Strong, formando una cuarteta de armas tomar que enfrentará a Halcón Suriano Junior, el tonelaje de la rudeza Tackle Junior, así como los exóticos Sexy Francis y Dulce Paola. En una lucha especial, en la modalidad de relevos australianos, Hijo del Halcón Suriano, Flecha de Plata y Raven intercambiarán llaves, lances y candados con Fuego Imperial, Alex Steel y el gran Ikari. La segunda lucha de la cartelera presentará a Sagitarius, Hera, Moyote y Superior, para enfrentar a Alyssa, Guerrera, Gran Tomás y Aspid; iniciarán las hostilidades con otra lucha de relevos increíbles.