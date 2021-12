Irregularidades en nómina de Madero: Auditoría Superior de Coahuila

De acuerdo al resultado de la revisión de las cuentas públicas del municipio de Francisco I. Madero correspondiente al 2020, realizada por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC), la nómina es el rubro que acumula las irregularidades detectadas, pues registra un drástico incremento en comparación con el 2019, al pasar de 70 millones 338 mil a 90 millones 124 mil, ya que se gastó más de lo autorizado, como en su momento se especificó en el Presupuesto de Egresos

HALLAZGOS

En el desglose publicado por el ente fiscalizador, el importe aprobado en el ejercicio fiscal 2019 correspondiente a servicios personales (nómina) fue de 70 millones 338 mil 88.30; mientras que en el 2020 ascendió a 86 millones 245 mil 529.89, por lo que se advierte un incremento de 15 millones 907 mil 441.59, es decir, un alza del 22.62 por ciento (%), cuando el límite de crecimiento debe ser del 5.02 %, por lo que el importe excedido es de 12 millones 376 mil 469.56; sin embargo, el desfase fue mayor, ya que el gasto real que se hizo fue de 90 millones 124 mil 379.72, incrementándose en 3 millones 878 mil 849.83 de lo que se autorizó en el Cabildo.

Por lo anterior señala que, "a pesar de ello ( la modificación), la entidad no presentó la información y documentación que justifique el incremento de servicios personales".

"En consecuencia de lo anterior, incumplió con lo establecido en la fracción I del artículo 10 de la LDFEFM, la cual establece que la asignación global que se apruebe en el Presupuesto de Egresos tendrá como límite el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre el 3 por ciento de crecimiento real, y el crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando", se lee en el resultado del balance.

Otro de los "hallazgos" que hizo la ASEC fue la diferencia en la cantidad aplicada en obra pública, en el año 2020, pues la inversión proyectada fue de 27 millones 912 mil 236.40 y se aplicaron 24 millones de pesos 895 mil 121.70; hay una diferencia negativa de 3 millones 17 mil 114.7 pesos.

Asimismo, se detectó que los ingresos totales fueron de 152 millones 199 mil 649 pesos y la cantidad que se gastó fue de 155 millones 347 mil 263, un saldo negativo de 3 millones de 147 mil 568.

También hay una diferencia en la estimación de ingresos para el ejercicio 2020, que ascendió a 173 millones de pesos 571 mil 201.89, mientras que los ingresos efectivamente devengados fueron 152 millones 199 mil 694.43, lo que representa una disminución de ingresos por un total de 21 millones 371 mil 507.46.

"Pese a dicha situación, la entidad no realizó los ajustes necesarios en los siguientes rubros del gasto: comunicación social, gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias, y otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales; esto en los casos en que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos. Lo anterior, en virtud de que los ajustes realizados al presupuesto de egresos no fueron suficientes para cumplir con el principio de sostenibilidad del balance presupuestario", se consigna en el documento.

NÓMINA SE 'COME' EL PRESUPUESTO

En el desglose general de los gastos se refleja que en el rubro de servicios personales se aplicaron 90 millones 124 mil 379.72, que representa el 58.01 % del presupuesto; en inversión (obra) pública, 24 millones 895 mil 121.70, que corresponde solo a un 16.03 %; en materiales y suministros, 10 millones 854 mil 715.43, un 6.99 %; en servicios generales, 15 millones 119 mil 578.77 y es un 9.73 %; en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 13 millones 382 mil 573.84, que equivale al 8.61 %; y por último bienes muebles, inmuebles e intangibles, 970 mil 893 mil, que del presupuesto total ejercido equivale al 0.62 %.

Hay que resaltar que una vez notificado el resultado la ASEC otorga un plazo determinado para solventar las observaciones, sin embargo, no se justificó un monto de 14 millones 680 mil 486.18 pesos, de los cuales 13 millones 258 mil 551.68 corresponden a gastos personales (sueldos y prestaciones) y 1 millón 421 mil 933 a obra pública.

"Para tal efecto, se solicitó a las entidades fiscalizadas la información y/o documentación justificativa y comprobatoria correspondiente al ejercicio fiscal 2020; posteriormente, se revisó dicha documentación para proseguir, en su caso, a emitir el pliego de observaciones correspondiente, mismo que fue notificado a las entidades fiscalizadas, otorgando un plazo improrrogable de 40 días hábiles para la presentación de los documentos, libros, registros o demás evidencias a fin de solventar las observaciones. Finalmente, las observaciones no solventadas durante el plazo legalmente establecido para tal efecto se detallan en el presente Informe Anual de Resultados".

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS

En el informe se detalla que como resultado de la auditoría número ASE-04914-2021 se desprenden observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de 683 mil 396.74. En la realización de los trabajos contratados durante la inspección de las obras o acciones se advierten deficiencias físicas.

En la auditoría número ASE-04916-2021 se desprende que contiene hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de 738 mil 537.76, en la realización de los trabajos contratados durante la inspección de las obras o acciones se advierten deficiencias físicas.

En la auditoría número ASE-05447-2021 se desprenden 30 observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de 13 millones 258,551.68; desglosado por las cantidades que a continuación se presentan: Egresos Comprobación o justificación insuficiente, relativas al ejercicio presupuestal de sueldos, salarios y prestaciones, por un valor de 1 millón 989 mil 360.26, otra por un valor de 4 millones 849 mil 465.05, una por 3 millones 296 mil 430.75, más una por valor de 445 mil 809.22, así como por la cantidad de 2 millones 499 mil 345.22 pesos.

Hay una observación por el incumplimiento de obligaciones en materia fiscal federal, por un valor de 67 mil 94 pesos; por incumplimiento a los requerimientos de información o documentación expedidos por la Auditoría Superior del Estado, por un valor de 111 mil 47.18 pesos.

"El pliego de observaciones es el documento en el que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila da a conocer a las entidades las observaciones determinadas con motivo de la fiscalización de las cuentas públicas y los informes de avance de gestión financiera. Una vez concluidas las visitas domiciliarias y/o las revisiones de gabinete, con base en las disposiciones contenidas en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado, formuló y notificó a las entidades fiscalizadas los pliegos de observaciones derivados de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas. En dichos pliegos se cuantificó el importe de las observaciones detectadas que son causa de responsabilidad. Las entidades contaron con un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar, cuando dichos pliegos no sean solventados dentro del plazo señalado o la documentación, argumentos o demás evidencias presentadas no sean suficientes, la Auditoría Superior promoverá las responsabilidades administrativas y presentará las denuncias y/o querellas en contra de servidores públicos o particulares, cuando tenga conocimiento de hechos que pudieran implicar la comisión de un delito relacionado con el daño a la hacienda pública o patrimonio de las entidades, así como denuncias de Juicio Político de conformidad con lo señalado en la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza".

Ejercicio fiscal

Durante cada ejercicio fiscal la ASEC revisa el manejo de las cuentas públicas.

*En lo que corresponde a Francisco I. Madero hay marcadas diferencias en el monto asignado para el pago de sueldos.

*El incremento autorizado rebasa lo permitido, que es de un 5 %, y lo que se aplicó es el 22 %. Se autorizaron 86 millones 245 mil y gastaron más de 90 millones 124 mil.

*En el balance se refleja que el 58 % del presupuesto se gasta en nómina y solo el 1 % en obra pública.