Destacan golfistas mexicanos infantiles

- Los golfistas mexicanos infantiles - juveniles Daniela Abonce y Eduardo Ramírez, se coronaron en torneos internacionales en los que representaron a nuestro país y a la Federación Mexicana de Golf, impulsados por el programa "Campeones UNIFIN".

EN LA ÉLITE

Daniela Abonce (+4) logró el primer lugar de la categoría 16 - 18 años, con 220 golpes, en el torneo First Tee - Doral Junior Classic, celebrado del 17 al 23 de diciembre en el campo del Trump National Doral, ubicado en Miami, Florida. "Estoy muy feliz con esta victoria, ya que he trabajado mucho a lo largo del año y qué mejor manera de cerrar. Agradezco a todos los que me han apoyado y les deseo felices fiestas a todos", comentó la jugadora del Club de Golf la Villa Rica. En este torneo, también subió al podio Larissa Carrillo (+8), de Terralta Country Club, quien finalizó en tercer lugar, con 224 golpes.

Por otro lado, Eduardo Ramírez (+3), de Yucatán Country Club, puso la bandera de México en lo más alto, luego de finalizar en el primer lugar del Teen Series at Mayfair, de US Kids Golf, con 147 tiros. "Fue un honor haber ganado en el torneo de US Teen Golf, en Mayfair Country Club, en la categoría 15 - 18 años. La verdad, me sentí muy nervioso los últimos seis hoyos, pero logré aguantar y terminé ganando por dos golpes. Les deseo una Feliz Navidad y Año Nuevo", compartió el campeón mexicano que destacó en Florida.

Mientras que en el Holiday Classic 2021, de US Kids Golf, celebrado del 21 al 22 de diciembre en el PGA National Golf Club, José Emiliano Becerril 'Mini Ancer' (+3) se colocó en tercer lugar con 75 golpes. En esta misma semana, Becerril se coronó en la categoría de siete años y menores del torneo First Tee - Doral Jr. Classic. Otro golfista que también destacó en los torneos decembrinos fue Luis Geraldo Eboli Villegas, de Yucatán Country Club, quien se colocó en el tercer lugar, con 144 golpes, en el National Championship del Hurricane Junior Golf Tour.

Así es como los golfistas infantiles - juveniles están representando a México y a la Federación Mexicana de Golf, en los torneos internacionales de fin de año.