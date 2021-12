Cae tras causar choque y volcadura sobre carretera Torreón-San Pedro

jevus

Hoy, 10:05 am

Hasta si eres el afectado te vacunan, hace poco un amigo estaba en su moto esperando el verde, un auto arranco antes y le pego a un coche, éste a su vez apenas tocó la moto de mi amigo y le dobló un poco la salpicadera solamente, mi amigo llevaba prisa y dijo que no había problema pero en eso ya estaba un mordelón y ya no lo dejo irse hasta que llegara peritos porque "él había participado en el pecance"...se llevaron la moto al corralon y tuvo que pagar doble traslado de grúa (de colon e hidalgo, donde fue el percance a la colón o sea dos cuadras!! Y traslado de ahí al corralón) y corralón para que se la entregaran el mismo día si no se iba a tener que esperar a que la aseguradora pagara todo y eso se iba a tardar...eso es Torreón

