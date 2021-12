Nerea Godínez pasa una difícil Navidad sin Octavio Ocaña

"Cheleando" y con una playera del Cruz Azul, así es como Nerea Godínez pasó la víspera de Navidad sin Octavio Ocaña.

Godínez, quien fue pareja del actor, visitó "el lugar del 'accidente'", como ella escribió entre comillas, para recordar a Ocaña en esta fiesta familiar.

"Feliz navidad amor de mi vida, nunca te faltará luz o compañía mientras yo tenga vida. TE AMO ETERNAMENTE", escribió en un video que publicó en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nerea Godínez (@nerea.gogo)

Para la ocasión, Nerea llevó a Ocaña su cerveza preferida, así como unas pulseras y un dibujo que hizo el hijo de ella.

"(…) en esta (vida) no se pudo mi amor, pero sé que de alguna forma volveremos a estar juntos. Que cada lagrima que he derramado por ti me de las fuerzas de continuar", agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nerea Godínez (@nerea.gogo)

La Navidad fue una celebración dolorosa para Nerea Godínez, como dejó ver en sus historias de Instagram, ya que publicó mensajes como "Hoy necesito sentirte un poquito cerca" y "Creo que duele más hoy".

Para la cena navideña, Nerea eligió usar una playera del equipo de futbol Cruz Azul, en memoria de Ocaña. También reveló que visitar su nicho, como lo ha hecho cada semana desde que falleció el actor, le dio un poco más de tranquilidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nerea Godínez (@nerea.gogo)