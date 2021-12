Belinda y Christian Nodal, la pareja del año ¡Revive sus mejores momentos

Desde que Belinda y Christian Nodal hicieran pública su relación en agosto de 2020, no hay momento o publicación en sus redes sociales que escape del escrutinio público, que si se pelearon, que si andan muy acaramelados o que si él le hizo una escena de celos, en fin, todo lo que ellos hagan es noticia y este 2021 no fue la excepción.

Eran los primeros minutos de este año, cuando ya Belinda estaba compartiendo con sus fans un momento feliz al lado de su novio, juntos pasaron Año Nuevo y lo hicieron con la familia de ella; en una serie de videos se podía ver a la cantante luciendo espectacular con un vestido dorado y con un peinado de trencitas bailando y cantando con su hermano Nachito, mientras Nodal la observaba todo el tiempo.

En febrero la pareja se tuvo que separar porque Belinda tuvo que viajar a España, la razón fue la grabación de la serie Bienvenidos al Edén y a pesar de que hubo idas y venidas a México por parte de la cantante, en mayo Christian le dio alcance en la madre patria para darle una gran sorpresa: pedirle matrimonio.

"Damas y caballeros...Belinda Peregrin Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo", fue la manera en que el cantante de Botella tras botella informó sobre su compromiso con Beli, acompañando el mensaje con un par de imágenes muy románticas de ese momento en su cuenta de Instagram, y que ella compartió también en su cuenta con fecha del 25 de mayo, en menos de una hora la publicación ya contaba con un millón de me gusta.

Con el paso de los días fueron saliendo detalles de tan grandioso evento, como que se realizó en el exclusivo restaurante Salvaje ubicado en Barcelona, el cual cerró para tan especial ocasión sólo para ellos y sus familias, por lo que tuvo que pagar más de medio millón de pesos, que el anillo que dio a su prometida tuvo un costo de 3 millones de dólares, fue adquirido en Angel City Jewelers y fue diseñado personalmente por Nodal.

Unos minutos antes de que Nodal diera su primer concierto en el Parque Fundidora el 18 de junio, ofreció una conferencia para hablar de las fechas agotadas en ese lugar, ahí fue cuestionado por la prensa sobre el tatuaje que Lupillo Rivera se acababa de tapar y que se trataba del rostro de Belinda, a lo que el cantante respondió: "Cada quien hace lo que quiera con su puerco, digo su cuerpo, perdón".

No pasó ni un día cuando se dio a conocer un video de Lupillo, donde su esposa Giselle Soto le muestra el video de la conferencia justo cuando Christian hace esta declaración, a lo que el llamado toro del corrido respondió con una sonrisa nerviosa.

"Ese vato y yo ya sabemos que yo comí primero en la mesa", respuesta que le trajo la crítica de la gente, al grado que tuvo que pedir disculpas, diciendo que no quiso ofender a Belinda que el mensaje era únicamente para Nodal.

"Yo le pido una disculpa directamente a Belinda si ella pensó, o si sus fans pensaron, que la ofensa era hacia ella, así no fue. Yo jamás quiero ofender a una mujer en el mundo", dijo Lupillo.

Fue precisamente en estos conciertos de junio, que Belinda robó miradas cuando se hizo presente para apoyar a su prometido, demostrándole su amor dándole besos en el escenario delante del público, que enloqueció ante tal muestra de cariño.

"Los amo, gracias por estar aquí con el mejor cantante del mundo", dijo Belinda al público.

Tres meses después las redes sociales ardieron, porque el cantante de manera inexplicable dejó de seguir la cuenta de Belinda en Instagram y borró todas sus publicaciones, dejando sólo una imagen de Speedy González, lo que hizo pensar a sus seguidores que el romance había llegado a su fin. Para terminar con esto, Christian explicó que ese personaje conecta muy bien con él, ya que al igual que el ratón su carrera ha crecido a gran velocidad, además aseguraba que venía algo muy grande para él. Después de esto, Christian volvió a las redes sociales con la foto de su compromiso con Belinda.

Los detalles en esta pareja no han faltado, cuando cumplieron un año de novios (4 de agosto) Nodal le preparó una noche romántica, con rosas rojas por doquier, un video proyectado en pantallas gigantes de sus mejores momentos juntos, un cena a la luz de las velas y una pantalla para ver películas, todo muy espectacular como acostumbran ellos.

También se dieron una escapada a Walt Disney World para festejar el cumpleaños 29 de Belinda (15 de agosto), pero antes él llenó la casa de la cantante de globos y adornos alusivos a los personajes de Disney y compartió el momento en sus historias de Instagram.

"Después de haber grabado muchos videoclips como protagonista, ahora me ha tocado dirigir por primera vez uno complicado, no sólo por la evolución que ha sufrido el concepto del videoclip sino por el género musical. Ha sido una experiencia muy interesante y divertida, he puesto mi corazón y pasión en ello, y espero haber puesto un granito de arena en lo que para mí siempre han sido los videoclips: ARTE. Muchas gracias @nodal por confiar en mi visión para contar esta historia, gracias @bandamsoficial y a "La Sinvergüenza" @reginapavon", escribió Belinda sobre su debut como directora en un video de su novio, el cual fue grabado en septiembre.

Incluso han protagonizado a lo largo de este año portadas de revistas, desde People en español hasta la revista española The Urbanda Mix, en todas lucen atuendos sofisticados y de vanguardia, demostrando porqué son la pareja del momento.

Hace un par de días fueron juntos al cine por primera vez, Spider-Man No Way Home fue la cinta elegida y Nodal se disfrazó para dicha cita con Beli. Los planes de boda siguen en pie para el 2022 y el cantante ha declarado que piensa tener al menos tres hijos con la intérprete de Dopamina.