Reina Isabel II habla de seres queridos ausentes en mensaje por Navidad

Diciendo que entendía las dificultades de pasar las navidades “con una risa familiar ausente”, la monarca pronunció su mensaje junto a una fotografía enmarcada de ella con el príncipe Felipe, que falleció en abril a los 99 años.

“Aunque es un tiempo de gran felicidad y gozo para muchos, puede ser duro para quienes han perdido a seres queridos”, expresó la reina en su mensaje pregrabado cuando muchas familias disfrutaban sus cenas navideñas. “Este año, especialmente, entiendo por qué”.

La temporada de fiestas es la primera desde que la monarca dijo adiós a su esposo de más de 70 años en un servicio en la Capilla de St. George en el Castillo de Windsor. Las restricciones por el coronavirus vigentes entonces significaron que la reina se sentó a solas, en un recordatorio de cómo pasaría su vida en adelante.

“And for me and my family, even with one familiar laugh missing this year, there will be joy in Christmas, as we have the chance to reminisce…”

In her 2021 broadcast, The Queen reflects on the life of the Duke of Edinburgh, while looking ahead to her Platinum Jubilee in 2022. pic.twitter.com/IMf3aW4IxI