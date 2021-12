Artistas cuentan cuáles fueron los mejores regalos de su infancia en Navidad

"Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad", menciona el popular tema Ven a cantar, interpretado por Tatiana, Mijares, Yuri en los 80, pero que a la fecha sigue vigente y aplica muy bien este día.

Es Navidad, es tiempo de sonreír y convivir con los seres queridos. Al igual que usted, querido lector; los famosos han hecho a un lado sus carreras para estar con quienes aman, sin embargo, antes de ir a sus casas, cantantes y actores compartieron en exclusiva los mejores regalos que recibieron durante su infancia.

Manuel Mijares ofreció un gran concierto el pasado 22 de octubre en el Coliseo Centenario. Previo a su llegada otorgó una entrevista exclusiva en la que reveló cuál fue el obsequio más bonito que le dieron siendo niño.

"Fíjense que me acuerdo muy bien de un regalo muy especial. Se trataba de un bicicleta roja, pero era para los cuatro (Manuel y sus hermanos), así que luego nos peleábamos para ver quién la agarraba, el mayor de nosotros era el más ganón", compartió entre risas.

El exesposo de Lucero mencionó que le emociona en demasía que esta Navidad sí se haya conmemorado como debe ser.

"Me gusta mucho la Navidad, como a muchas personas. Es una época padrísima, de unión familiar y de estar con los amigos.

"Desgraciadamente en 2020 la festejamos guardados por el COVID-19, afortunadamente hoy en día hay un poco más de libertad porque ya hay muchas personas vacunadas y porque ya estamos acostumbrados a usar los cubrebocas", relató el intérprete.

El actor lagunero, Markin López, admitió que es un amante de la Navidad. Recordó que el obsequio más emocionante que le regalaron fue uno relacionado con el fútbol.

"De niño me dieron un balón de futbol y créanme que me dio bastante alegría. También me fascinaba que me dieran juguetes de Playmobil", contó y añadió que pasarás las fiestas aquí en la Comarca Lagunera.

Otro famoso que ama estas fechas, al igual que su familia, es Erik Rubín, quien recién platicó con esta casa editora de su sencillo Dron y de ese regalito tan especial que le dieron durante sus primeros años de vida.

"El más especial de todos fue una motocicleta. Me la trajo Santa Claus, era algo que desde muy pequeñito quería. Cuando bajé a ver el arbolito y vi la motocicleta, sin duda se volvió el mejor día de mi vida".

Aída Cuevas cenó anoche con su hija Valeria en casa de sus padrinos. Antes de ausentarse de los escenarios compartió su obsequio favorito de niña.

"Tuve una infancia maravillosa. Bendigo a mis padres donde quiera que estén porque siempre tuvimos un regalo en el árbol. Una muñeca Titi, que arrullaba a su bebé, ha sido mi regalito más preciado de todos los tiempos".

Para la cantante, Karol Sevilla, no hay mejor regalo que la unión familiar y es que ella estuvo bastante tiempo lejos de sus queridos por las grabaciones de la exitosa serie de Disney, Yo soy Luna.

"Yo creo que una de las cosas que más me gusta de la Navidad es poder pasar tiempo con la familia ya que por casi cinco años estuve en otro país y la mayoría de las Navidades no estaba con mi familia. De chiquita también me acuerdo que lo mas fascinante era estar con mis papás, mis abuelos, mis tíos, mis primos".

El actor y músico, José Ron, estuvo de visita en la Comarca Lagunera el pasado 26 de noviembre. La mañana de ese día visitó El Siglo de Torreón, en donde se puso un gorrito de duende navideño y además contó cuál fue el mejor regalo que le trajo el Niño Dios.

"Yo me voy a Guadalajara en Navidad. Lo que más quería y que le pedía al Niño Dios era un hermanito, porque hasta los ocho años era hijo único, y de repente, no me dio uno, sino tres morrillos", sostuvo entre risas el baterista.