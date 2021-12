Con bloqueos, exigen pago de sueldo y bono

Ayer estallaron protestas en varias regiones del estado por falta de pago a trabajadores activos, pensionados y jubilados de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). Tampoco les habían pagado el bono de despensa, por concepto de 275 pesos.

En Torreón se bloqueó un tramo del bulevar Revolución a la altura del antiguo edificio de Ciencias Políticas y Sociales, así como la avenida Bravo a la altura del Hospital Infantil y la avenida Juárez, al exterior del Hospital Universitario Dr. Joaquín del Valle Sánchez.

Las personas afectadas señalaron que la protesta se detonó debido a la falta de pago de la nómina correspondiente a la segunda catorcena de diciembre, así como la no entrega de la pensión de dicho mes; ambos recursos debieron entregarse el jueves 23 de diciembre.

"Basta de abusos, violación al contrato colectivo", "Los peores pagados del Estado y ahora nos quedamos sin catorcena. ¡Basta! UAdeC", "UAdeC, exigimos el pago inmediato de la nómina de esta catorcena", "UAdeC Jubilados pago inmediato de nuestra pensión" y "Exigimos pago de nuestros salarios" fueron algunas de las leyendas que tenían las pancartas de los quejosos.

Rogelio Guajardo, secretario de Relaciones del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato de Trabajadores de la UAdeC, dijo que no se recibió el depósito en las cuentas de los trabajadores, motivo por el cual estaban exigiendo a las autoridades universitarias que se procediera al pago inmediato.

En este caso, la exigencia se hizo directamente al rector de la máxima casa de estudios, Salvador Hernández Vélez, y pidiendo también que las siguientes catorcenas de pago sean cubiertas sin problema alguno para personal de base, suplente, pensionados y jubilados.

Guajardo indicó que en La Laguna se afectaron a más de mil 500 trabajadores y que el argumento de la Universidad fue que se estaban realizando algunas gestiones, por lo que el pago sería cubierto hasta el jueves de la próxima semana, cosa que no aceptaron, pues el salario ya había sido devengado. El secretario de Relaciones admitió que la UAdeC en la actualidad tiene un déficit en sus finanzas y que en parte se deriva de los recortes en el presupuesto federal.

AMARGA NAVIDAD

Gerardo Morales, trabajador jubilado, dijo que "nunca nos había faltado el recurso, el pago mensual. El recurso se genera en forma tripartita, por parte de la Federación, el Estado y la Universidad. El año pasado no hubo gastos extraordinarios por la pandemia y se supone que la Universidad debe tener un recurso... Esta problemática también se genera en el Gobierno del estado y en la Universidad.

Nunca se había vivido esta situación con ningún otro rector ni con otro gobernador... Dependemos de este salario, de este pago, porque ya trabajamos 32 años, y resulta que este día 24 no vamos a tener el recurso; nos pega duro, vamos a tener una amarga Navidad", expresó.

Hasta las 3:30 de la tarde de ayer seguían las manifestaciones, pues no había una respuesta satisfactoria. Incluso hubo trabajadores que acusaron que el Sindicato "no había hecho nada" aun cuando ya sabían que la rectoría "no tenía para pagar las catorcenas de diciembre, esto ya era esperado".

SE SUMA A PROTESTA UNIDAD NORTE

Trabajadores de la Unidad Norte de la UAdeC se sumaron a la protesta que se realizó de forma simultánea en las unidades Laguna y Sureste para exigir el pago de su sueldo y el estímulo económico del quinquenio.

Gerardo Castro García, encargado de la oficina del Sindicato de Trabajadores de la UAdeC Unidad Norte, señaló que son alrededor de cinco mil empleados los afectados.

Agregó que desconoce cuál es el número de trabajadores de los 14 centros educativos de la Unidad Norte afectados por la falta del pago de la catorcena y del estímulo por antigüedad.

El quinquenio, explicó, es una prestación laboral que se otorga a los trabajadores cada cinco años, a partir de los primeros cinco de antigüedad, y consiste en pagar una catorcena a quienes cumplieron 10 años, dos catorcenas a los que alcanzaron 15 y así sucesivamente.

EN LA REGIÓN SURESTE

Decenas de maestros tomaron las calles de Saltillo para exigir el pago de su catorcena y otras prestaciones que ofrece la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

La primera concentración se realizó en la Rectoría de la máxima casa de estudios, donde se reunieron con el tesorero y les indicó que el pago podría realizarse la próxima semana.

Ante esta situación los maestros jubilados, pensionados y en activo marcharon hacia el Palacio de Gobierno.

El maestro pensionado Gustavo García indicó que la deuda es de más de 441 millones de pesos a la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación de Coahuila, dependencia que se encarga de administrar los recursos y depositar el pago a pensionados.

Asimismo, refirió que hubo aportaciones extraordinarias por más de 746 millones que hizo la Federación en 2019 y 2020 a través del Fondo de Aportaciones Federales Para Las Entidades Federativas (FAFEF).