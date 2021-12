VIVIRÁ 'SANTA NAVIDAD' VIVIRÁ 'SANTA NAVIDAD'

- Una "Santa Navidad" volverá a experimentar Pedro Caixinha, en su segunda etapa al frente de los Guerreros del Santos Laguna, en una tierra que, asegura el portugués, le hace sentir que está en casa.

En la víspera de Navidad, Pedro charló en exclusiva con El Siglo de Torreón para compartir su sentir en torno a las festividades decembrinas, sus costumbres familiares y un mensaje para los aficionados albiverdes, quienes renuevan sus ilusiones de ver al equipo obtener un nuevo campeonato.

A un océano de distancia de su casa, Caixinha recibió por adelantado su mejor regalo navideño, lo que le permitirá pasar estas fiestas en un ambiente muy fraterno: "Que bueno que mi familia llegó ayer, así que por lo menos el núcleo, que somos mi mujer, mis hijos y yo, vamos a estar juntos, eso es lo más importante. Mis papás están en Portugal, mi suegra también, pero el núcleo fundamental estamos juntos y eso me da mucho gusto", compartió el entrenador albiverde.

Aunque sus hijos ya son mayores y encargan sus regalos más a papás que a Santa Claus, Pedro sigue disfrutando de consentirlos y darles presentes que puedan abrir en esta significativa fecha, en la que también una parte fundamental, es la comida: "Cuando tenemos la casa, nos gusta recibir a personas, normalmente nos juntamos todo el cuerpo técnico. Como ahorita aún no tenemos la casa, nos juntamos a cenar en el restaurante de un amigo, que nos encanta y así compartimos una noche fraternal, alrededor de doce personas disfrutando", describió.

La cena navideña que acostumbran los portugueses, no dista mucho de lo que se hace en México, compartió Pedro: "Creo que el bacalao es más característico de nosotros allá, el pavo también, pero todo para compartir, eso es lo importante. Recuerdo una ocasión que aquí en Torreón estuvimos con Hélder (Baptista), que era mi auxiliar y ojalá un día pueda regresar con nosotros, teníamos a Escoboza y a Rentería, que estaban sin la familia. A mí me gusta un tanto la cocina y preparé risotto de bacalao y los invitamos a los dos para estar con nosotros, en familia, porque Santos me enseñó que en términos institucionales se vive también en familia, fue una Navidad entre entrenadores y jugadores, en un seno más familiar".

"Me gusta pasarla aquí en Torreón, allá en Portugal tenemos ahora frío y lluvia, aquí hay algo de frío muy temprano y por la noche, pero durante el día incluso puedes tomar un poco de sol, entonces es diferente, pero me gusta mucho Torreón", complementó entre risas el europeo.

MENSAJE

Pedro Caixinha no dejó pasar la oportunidad de enviar un saludo navideño a los lectores de El Siglo y a todos los aficionados santistas: "Ellos serán pieza fundamental, así que estamos intentando prepararles un regalito, no pudo ser en Navidad, pero estamos buscando que sea un poco después del año nuevo. Hay normativas y protocolos que debemos seguir, pero saben que siempre que podamos abrir las puertas a la afición nos gusta hacerlo y si nos lo permiten, lo vamos a hacer. Mantengamos ese espíritu, esa identidad de la tierra de los grandes esfuerzos, para que tengamos un equipo muy esforzado, como le gusta a la gente de acá. Será la base para ir paso a paso, todos juntos en la misma dirección y lograremos con mucho trabajo, nuestros objetivos. Estoy muy grato con la vida, quiero seguir siendo feliz y haciendo feliz a los demás. Les deseo una Santa Navidad y un feliz año nuevo, cuídense mucho".

51 AÑOS tiene el portugués Pedro Caixinha, quien vive su segunda etapa con Santos Laguna.