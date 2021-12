Aumentan hasta 25 % incendios por fiestas en Durango

Los incendios de pastizales se incrementan hasta un 25 por ciento en los días previos a Navidad y Año Nuevo, advirtió Gustavo Paredes Moreno, director municipal de Protección Civil.

El funcionario municipal señaló que esto se debe principalmente al uso de artilugios de pólvora, por lo que hizo el llamado a actuar con responsabilidad en estas fiestas.

Por ejemplo, en el caso de las luces de bengala, no representan un riesgo, como los cohetes y palomitas.

No obstante, hay quienes lanzan las luces de bengala, incluso con resorteras, lo que puede causar un siniestro al tener contacto con algo flamable.

De la misma manera, Paredes Moreno recomendó a la ciudadanía revisar sus instalaciones de gas y leña, para evitar incidentes como explosiones, incendios e intoxicaciones.

Hizo un particular exhorto a los padres de familia para que no dejen de supervisar a sus hijos, ya que al no medir en peligro, pueden exponerse a sufrir un accidente.