¿Quién es América Chávez, superheroína que debutará en el cine con Doctor Strange?

Marvel Studios recién estrenó el tráiler se su próximo éxito a estrenarse en 2022 "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura", la secuela del personaje de Marvel Comics, Doctor Strange protagonizado por Benedict Cumberbatch, esta nueva entrega apunta a tener muchas secuencias de acción y magia, pero algo que llamó la atención es la aparición de un nuevo personaje, América Chávez.

Aunque en el tráiler no se revela mucho de ella y solamente se le le puede ver de espaldas, es imposible ignorar su presencia en la pantalla, ya que su chamarra de mezclilla con una estrella estampada es un traje de superhéroe icónico y representativo. Sin embargo, aunque el personaje se ha convertido en uno de los más importantes en los cómics y con apariciones en la animación, todavía es muy nuevo para el público ya que su debut en las historietas fue apenas en 2011.

¿Quién es América Chávez?

América Cháves es una superheroína de Marvel Comics, es la segunda en utilizar la identidad de Miss América. Fue creada por el escritor Joe Casey y dibujada por Nick Dragotta y su primera aparición ocurrió en las viñetas de "La venganza de los villanos", una serie limitada publicada en septiembre del 2011.

Se trata del primer personaje latino LGBTI+ en aparecer en Marvel.

¿Cuáles son sus poderes?

América Chávez obtuvo sus poderes al absorber la presencia mágica ambiental del Demiurgo. Aunque la descripción de sus poderes no se limita, sus habilidades que han aparecido en los cómics son la capacidad de volar, velocidad sobrehumana, fuerza sobrehumana, invulnerabilidad por lo que es a prueba de balas, retardante en llamas y resistencia sobrehumana, además puede crear portales en forma de estrella de cinco puntas para viajar a través de realidad. Por todo esto es una de las heroínas más poderosas del universo.

Ha formado parte de varios equipos, primero fue parte de la Brigada Adolescente. Luego se unió a los Jóvenes Vengadores, tras viajar a la Tierra-212, en donde pelea junto a Hulkling, Loki, Wiccan, Kate Bishop y Noh-Varr. Finalmente, Chávez se unió a The Ultimates tras los eventos de Secret Wars.

En televisión ha aparecido en Marvel Rising: Chasing Ghost y Marvel Rising: Heart of Iron.

Mientras que en el cine lo hizo primero en la película animada Marvel Rising: Secret Warriors en donde le dio voz Cierra Ramírez. Hará su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", interpretada por Xochitl Gomez.

