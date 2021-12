Taylor Momsen recuerda su actuación como Cindy Lou en The Grinch

La cantante y exactriz Taylor Momsen conoció el estrellato a muy temprana edad, cuando en el año 2000 y con tan solo 7 años actuó junto a Jim Carrey en el "live action" de "The Grinch" como el personaje de Cindy Lou. Aunque durante algún tiempo Momsen renegó de su carrera actoral, ahora a sus 28 años recuerda el personaje en sus redes sociales.

Como cada año la película de "The Grinch" no puede faltar en los especiales de televisión de Navidad o buscarla en alguna plataforma de "streaming". El personaje es un icono de las fiestas decembrinas.

Y aunque desde el 2011 Taylor Momsen se retiró de la actuación, recordó en redes sociales al personaje que la dio a conocer en el mundo del entretenimiento.

Con una publicación en su cuenta personal de Instagram compartió un pequeño clip del personaje Cindy Lou cantando en una escena de la película navideña, acompañado de un mensaje de Feliz Navidad en diferentes idiomas.

Aunque con una breve carrera actoral, Momsen interpretó varios personajes recordados por los niños y adolescentes de los 2000'. En su catalogo están personajes como Alexandra, la hija del presidente en "Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams" (2002) y Cindy Lou Who en "How the Grinch Stole Christmas". El último fue en la serie juvenil Gossip Girl, en el papel de Jenny Humphrey por 4 temporadas y con dos apariciones en la 5 y 6.

Desde 2010 es la vocalista de la banda de rock "The Pretty Reckless" con quien ha lanzado cuatro álbumes de estudio "Light Me Up", "Going to Hell", "Who You Selling For" y "Death by Rock and Roll".