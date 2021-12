Salud Municipal en Lerdo exhorta a intensificar medidas sanitarias en esta temporada

Durante la temporada de frío, los virus respiratorios tienden a ser más agresivos, por ello, el director de Salud Municipal en Lerdo, Cecilio Medina Elizondo, habló sobre la importancia de reforzar las medidas emitidas por la Secretaría de Salud para prevenir contagios por COVID-19.

“Me interesa mucho advertir a la población que estamos en semáforo amarillo, de ninguna manera hay que bajar la guardia, exhorto a que continúen atendiendo las medidas preventivas emitidas por la Secretaría de Salud, ante la posible llegada de la variante ómicron”, señaló.

El funcionario recomendó evitar estar por tiempo prolongado en lugares o establecimientos aglomerados, mantener la sana distancia, no tocarse la cara con las manos, practicar el lavado de manos y de manera adecuada, usar en todo momento el cubrebocas.

De igual manera, abrigarse correctamente cabeza, pecho, manos y pies, para no contraer alguna enfermedad estacional o respiratoria aguda; evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire; mantenerse hidratado; consumir cítricos y vitamina C, D y Zinc para fortalecer el sistema inmunológico; al presentar algún malestar o ante cualquier síntoma de gripe, acudir con su médico y no automedicarse.

Recordó los servicios que se ofrecen en la clínica de Salud Municipal, ubicada sobre la Calzada Guadalupe Victoria, la cual brinda atención a la ciudadanía las 24 horas del día, además, para mayor seguridad de los pacientes se cuenta con un filtro sanitario en la entrada.