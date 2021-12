Expertos señalan que la inédita vacunación es difícil de sostener en México

La campaña de inmunización en contra del COVID-19 que comenzó el 24 de diciembre de 2020 es un hecho de carácter histórico, sin precedentes y, a futuro, difícil de sostener, coincidieron especialistas.

Según el diario Reforma, mientras que al año se aplicaban en México entre 80 y 100 millones de dosis de vacunas a lo largo de las distintas campañas al año, ahora, debido a la emergencia sanitaria, en menos de un año se han aplicado hasta 147.4 millones de vacunas contra el COVID-19.

“Estamos viendo un esfuerzo multisectorial, multinivel de Gobierno; con un nivel de participación de la sociedad tanto de la parte operativa como parte de ir a atender la convocatoria prácticamente sin precedentes.

“Ha sido un esfuerzo de todo el país y no es algo menor”, aseguró Mauricio Rodríguez, académico e investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero de la Comisión ante COVID de la Universidad.

El experto indicó que se trata de un esfuerzo al que han sido convocados miles de funcionarios de todos los niveles y dependencias, pero en el que también participan miles de voluntarios.

“Todos los niveles de Gobierno se están coordinando. Desde el nivel municipal, estatal, federal. El IMSS en todos sus niveles; las secretarías de salud de los estados, las fuerzas armadas; los voluntarios”.

Para implementar la campaña de vacunación anti-COVID, precisó se tuvo que crear prácticamente un sistema adicional y emergente para vacunar en tiempo y forma. “No se le puede cargar la vacunación de COVID al sistema de vacunación del país, porque éste sistema trabaja con la aplicación de todas las otras vacunas.

“Entonces si a todos ellos se les pone encima la carga de la vacunación COVID, se puede ver afectado el desempeño de los programas donde participa toda esa gente, y los recursos y los equipos”, advirtió.

A futuro no puede haber una campaña permanentemente dedicada a esto y se requiere una transición para insertarla en un modelo sostenible, por lo que es crucial identificar los grupos de riesgo y concentrar las acciones en ellos.

“Lo que viene es una transición para tratar de insertar las siguientes acciones de vacunación dentro de un modelo sostenible que pueda durar, por eso es muy importante identificar los grupos de riesgo y concentrar las acciones de vacunación en éstos”.

Por otra parte, Rodrigo Romero Feregrino, secretario general de la Asociación Mexicana de Vacunología, dijo que la campaña de vacunación contra COVIDen México ha sido un éxito y se tiene que reconocer que hasta ahora se ha hecho lo que nunca en la historia se había logrado, pero falta acabar de vacunar con el esquema primario a toda la población, pues se estima que sólo el 52 por ciento de la población está con esquema completo.

Además, precisó, ahora la necesidad de los refuerzos hace que la campaña se tenga que mantener.

Indicó que es difícil saber cómo y por cuánto tiempo pueda mantenerse la campaña, pero uno de los retos es sostenerla o integrarla al Programa Nacional de Vacunación.

“Eso todavía no lo sabemos, porque aún no sabemos cómo se va a comportar el virus en los siguientes meses, ya hemos visto que nos da muchas sorpresas. No sabemos si se van a necesitar más refuerzos de la vacuna; si se va a requerir una vacuna diferente”.