El tradicional nacimiento navideño de Jesús Ríos en la colonia Polvorera de Torreón

El 25 de octubre de 2020, a las 15:00 horas, el maestro y músico, Jesús Ríos Luján, perdió la batalla contra el COVID-19. Tenía 48 años de edad. Vecinos de la colonia Polvorera y exalumnos del Instituto Mano Amiga de Torreón, no tardaron en expresar su tristeza y condolencias a la familia por medio de redes sociales. Ese fue el primer año en que Chuy (como lo conocían sus allegados) no colocó con sus manos el tradicional nacimiento que suele alumbrar al número 130 de la calle Primera, en ese sitio del poniente.

Pero esta Navidad, su viuda, Alicia León Wong, ha decidido recobrar la tradición. Mientras el pasado 12 de diciembre las danzas del barrio entregaban sus pasos a la Virgen de Guadalupe, Alicia y familiares desempacaron pastores, borregos, reyes magos y la Sagrada Familia de cerámica. Se levantó la base del nacimiento en la sala, se le cubrió de papel tipo roca y mantas, para luego tapizarla con heno, series navideñas y colocar también algunas piedras traídas del Cerro de las Noas.

"Este año, recordándolo, pusimos el nacimiento más pequeño de lo que él ponía, porque era un artesano […] Es que aquí todo lo ponían grande. Es una costumbre en la Polvorera, lo he visto muy arraigado: '¡Ay! ¿Te acuerdas de los nacimientos grandes?'. Ya se va perdiendo porque se van perdiendo las abuelas y ya no quieren continuar con eso. Pero ahora nosotros involucramos a los sobrinos, vinieron y ayudaron".

En víspera de Nochebuena, el hogar de Chuy y Alicia tiene como primer punto un collage con fotografías de su hijo Jorge Arturo, fallecido en octubre de 2012 a la edad de 11 años. El nacimiento navideño gobierna la sala y frente al comedor una veladora ilumina la fotografía de Chuy que resalta en un altar. Alicia toma asiento, dice que acaba de regresar de Guadalajara, viajó para despejarse la tristeza que la ha querido abordar en estos días.

"La familia de los Cabrera es muy conocida acá en la colonia Polvorera. La familia de Chuy tiene cinco décadas desde que su abuela Cata empezó con el nacimiento y ellos empezaron también a construir las iglesias como la Divina Providencia desde cero, desde sacar piedras del cerro, la mano de obra, darle de comer a los obreros que venían a trabajar y también a poner su nacimiento dentro de la iglesia. Es una costumbre que siempre ponían su nacimiento grande, gigante".

Alicia comenta que Chuy comenzó a colocar el nacimiento desde los cinco años de edad, ayudando a su abuela, doña Josefina Cabrera. En su familia siempre ha oscilado la fe católica y la música. Chuy también era familiar de la Banda Ríos, dirigió coros en los templos dependientes de la parroquia de la Sagrada Familia y durante 18 años ejerció como maestro de música en el Instituto Mano Amiga de Torreón.

De igual forma, su instinto artístico se reflejaba a la hora de construir su tradicional nacimiento. Estaba atento a cada detalle. La paciencia era su mejor aliada para el minucioso trabajo. Le gustaba innovar sin desprenderse de su fe. Pasaba horas poniendo y quitando piezas, hasta que la obra quedara acorde a la imagen que ideaba en su mente. Alicia ha intentado replicar esa dedicación y explica el nacimiento como si leyera una partitura.

"Cada año, desde que nació mi hijo, comprábamos una pieza nueva. La primera pieza de cuando nació mi hijo es el pastor que está tocando la trompeta. Ese lo compramos hace 20 años, pero tenemos borregos de hace más de 40 años que ya no los fabrican igual. Estas casitas que ves de madera, la abuelita las hizo de cartón y las revistió con varas, con sus propias manos. Entonces, tienen muchísimos años y son de un valor incalculable".

En el nacimiento resalta el pueblo, desde donde los pastores, guiados por una estrella, bajan por un cerro para ver al Niño Dios. Es como si las mismas casas del poniente se expusieran en miniatura. También alberga una fuente y el recorrido termina en un gran portal de madera donde esta noche se acostará al Niño Dios. Mientras que en la parte baja, un singular chamuco tiene su guarida edificada con piedras del cerro.

NAVIDAD CON AUSENCIAS

"Yo siempre he dicho que mi historia de amor con Chuy es: Dios me quitó un gran amor y me dio otro. Cuando mi mamá fallece, yo me fui de religiosa. Regreso porque me iba a cambiar de congregación y al mes y medio mi mamá fallece y Chuy va a darle el pésame a mi hermana, que se conocían por la iglesia. Ahí es cuando nos conocimos. En ese proceso de dolor, que pierdo a mi madre, yo conozco a Chuy".

Alicia servía en la iglesia de la Virgen de Guadalupe y Chuy en la Sagrada Familia. Convivían en el coro y platicaban todos los domingos después de sus labores eclesiásticas. Chuy se crió con su abuela y la experiencia de su pérdida le permitió comprender el proceso por el que pasaba Alicia. Después se casaron y el matrimonio se consumó el 17 de septiembre de 2001 con el nacimiento de Jorge Arturo. "Ahorita tendría 20 años".

Tanto Chuy como Alicia solían peregrinar cada año con la familia y la Banda Ríos hacia la iglesia de Guadalupe, portando playeras estampadas con la fotografía de su hijo. La noche de este 24 de diciembre será escenario para recordarlos. La familia Ríos Cabrera visitará la casa, rezará a las 11 en punto frente al nacimiento y cenará como cuando el maestro organizaba la festividad. En honor a su memoria, se colocarán las sillas vacías tanto de Chuy como de su hijo.

"Sí ha sido muy difícil decirle adiós, pero todo lo que me heredó, porque así lo siento… sus tradiciones, su amor a lo que él hacía, me dejó una herencia grande de amigos, una herencia grande en la familia que me siguen, que son cercanos, que no se han ido. Platicar sus anécdotas me hace tenerlo aquí. Platicar de él, reírnos de sus locuras y de todo, eso me alegra el corazón".

En una de las habitaciones, la guitarra de Chuy se mantiene inerte en una base. La casa, dice Alicia, siempre ha sido un punto de encuentro entre los vecinos del barrio, un hogar de amigos. Luego sonríe al describir el carácter alegre de su esposo y el carisma nato que empleaba a favor de su comunidad.

"La importancia que Chuy sembró en esta comunidad es que no fue un coro, sino muchísimos coros y grupos juveniles donde él fue coordinador, donde sembró en jóvenes desde hace más de treinta años. Muchos chavos se metían a los grupos juveniles y dejaban el vandalismo por la música. Chuy los invitaba al coro y por la música atrajo a muchos chavos. Y muchos ahorita son músicos de tríos, padres de familia, todos han tenido una buena semilla de estas colonias, buenas familias formadas, católicas que siguen sirviendo, otros en el coro, generaciones, ahora sus hijos son los que tocan".

Por último, Alicia comparte que cada año se conmemorarán los aniversarios luctuosos de su esposo e hijo, con una misa en el templo de la Divina Providencia y la posterior convivencia entre familia y amigos, donde tanto la música como la devoción seguirán siendo invitados imprescindibles.

5 GENERACIONES Han colocado el tradicional nacimiento en la familia Ríos Cabrera.